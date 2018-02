Sosyal medyanın sesi

Yıl 2018, 2’nci paylaşım savaşından buyana 70 yıldan fazla zaman geçti

Ortadoğuda ve dünyanın başka yerlerinde insanları birbirine düşürüp savaş çıkarıp silah satanlar ve insanları birbirlerine kırdırıp sonra sözüm ona (Bosna örneği) barışı tesis etmek için savaşa müdahale eden ve başka ülkelerin ,doğal zenginliklerini ele geçirmek için o ülkelere saldıran, bu ülkelerde yaşayan insanların hunharca katledilmelerine göz yuman ve bir insanın makineli tüfekle delik deşik edilişini naklen diğer insanlara sıradan bir olaymış gibi medya aracılığıyla servis ettiren bu aynı zamanda birleşmiş milletlerde daimi üye hatta dünya barışını koruma görevi de (?) üstlenen bu ülkeler insanların katledilmesine kendi çıkarları için göz yumarlar sonra öldürülen insanların o acılı ailelerine iyilik, öldürüldükleri ve gömüldükleri yerlerinden çıkarılıp Antrpologlar aracılığıyla DNA laboratuarlarında kemiklerinden kimlik tespiti yaptırıp ailelerine teslim edilir.

Bütün bunları anlamak gerçekten çok zor. Sen savaşı başlat, insanların öldürülmesine hem de tv de şov yapar gibi öldürülmesine göz yum, sonra da gömüldükleri yerden çıkart ve acılı ailelerine bilmem kaç yıl sonra teslim et.

(Hasan Mullaoğluları)

Biraz önce Pakistan uyruklu bir üniversite öğrencisi kadın arabama ağlamaklı bir şekilde yaklaştı. İlk anda para isteyeceğini düşündüm ama kendisini terminale götürmemi rica etti. Yolum uymadığı halde ağlamaklı hali beni üzdüğü için ona yardımcı olmak istedim ve kabul ettim. Arabaya bindi, Girne'de Üniversite öğrencisi olduğunu ve evine ulaşmaya çalıştığını anlattı. Yolda giderken ağlamaklı halinden olsa gerek her an benden para isteyeceğini düşündüm. Ona o kadar acımıştım ki para isteseydi vermeye hazırdım.Terminale doğru yaklaştığımızda artık dayanamadım ve neden bu kadar üzgün olduğunu sordum. Sabahtan beri yollarda yürüye yürüye perişan olduğunu, oto stop yaptığını fakat kimsenin onu almadığını ve bir an evine gidememekten çok korktuğunu anlattı. Arabadan inerken onlarca kez söylediği ' Tanrı sizi korusun ' duasını son kez söyledi ve arabadan indi. O an ilk kez gülümsediğini gördüm. Ağlayan bir insanı biraz olsun gülümsetebilmek ve onun hayır duasını almak büyük bir huzurdu. Oradan o huzur ve mutlulukla ayrıldım. Yolumu değiştirmiştim, gideceğim yere daha geç gidecektim ama bir insana yardım etmek ve ağlamaklı yüzünü gülümsetebilmek kadar güzel bir duygu yoktu benim için..

(Tolga Ahmet Raşit)

Memleketin yargıçları korumalarnan yaşar!

Tık yok...

Ahali Acun’un başlayacak survivorunun derdine girdi!

Ne heyecan ne telaş..

Sonumuz Suriyeliler gibi olacak. Kalanlar Çöplüklerde birleşecek!

Yakışır bize...

(Eralp Şerifoğlu)

1000 TL için başı taşla ezilip öldürülen, milletin seçtiği vekillerin tepesine bayrak çekilen, savcıların tehdit edildiği güzel ülkemde neyi paylaşamıyoruz. Bu ülkeyi vatan olarak görüp gelen herkese bu topraklar yeter neyin derdindesiniz.

(Raif Özgüren)