Parmak uçlarında delikler olan bir kız tanıyorum. Onunla tam 10 sene önce bugün tanıştım. Yaşı küçücük olmasına rağmen üzerine yüklenen kocaman bir sorumluluk vardı. “Savaşçı” demişlerdi ona,hiç pes etmeden savaşması gerektiğini söylemişlerdi. Size yemin ederim ki,her şeye rağmen elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Çok yoruldu,çok ağladı,çok savaştı,çok pes etti ama bir şekilde ayağa kalktı. Bugün,10 yaşında başladığı savaşın 10.senesine girdi. Ateşkes olmadan,nefes almadan tam 10.senesine... Bu kız yaralarını hiç sevmese de onları göstermekten hiç çekinmedi. Onu olduğu kişi yapan şeylerden biriydi bu yaralar,onunla bir bütün olmuşlardı. Bu yüzden dışardan bakan kimse bu yaraları farketmiyordu. Çünkü o yaraların sebebi böyle bir şeydi. Dışardan hiç farkedilmeyerek, içten içe,yavaş yavaş ele geçiriyordu içinde olduğu bedeni. Ama bu kız kendine bir söz vermişti.. Evet onun diyabeti vardı,ölene kadar onunla beraber olacaktı fakat hiçbir zaman,paralel evrenlerde bile, diyabet ona sahip olamayacaktı! #diyabetim10yaşında

(Gizem Oymacı)

Ben bu eğitimdeki sistemi anlamadım,adam başka ilçede ikamet eder gelir çocuğunu İskele İlçesinde Kolej sınava sokar,sizin yaptığınız hem kendi ilçenizdeki insanlara ve öğrencilere saygısızlık hem de iskele ilçesindeki insanlara ve öğrencilere saygısızlıktır,ama asıl konu madem bunu yapıyorsunuz neden MUHTARLARDAN ikamet belgesi alıyorsunuz,farklı ilçede gidip sınava girmek ićin başvuru yapıyorsunuz,okul buna rağmen başvuruyu kabul ediyor,eğitim bakanlığı da onay veriyor işiniz gücünüz dalavera ve sahtekarlık. (Eğitim Bakanlığının,bunlara göz yumanların ve bunlara olanak sağlayanların.)

(Behiç Göksan)

Göreve başlayan yeni kabinemizde birbirinden değerli isimler yer alıyor ama özellikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Zeki Çeler'in ülke gençliği için büyük bir şans olduğunu düşünüyorum... Özel sektörde asgari ücretin bile altında ve sosyal güvencesiz çalıştırılan gençlerin bu durumuna kayıtsız kalmayacağına inacım tamdır ve tabii ki asgari ücretin insani koşullara gelmesi için da elinden geleni yapacaktır..

(Ahmet Vamık)

Bu toplum bireysel çıkarlar peşinden koşmaktan vazgeçmedikçe doğru yolu bulmayacak.Peki kişisel menfaatlar peşinde koşanlar, başkalarının haklarını yediklerinin farkında olup da ,bile bile bu yolda devam ettikçe ,hiçmi vicdanları sızlamıyor;bunların da çoğunluğu vatan ,millet ,bayrak ,din ,iman, cami ,ezan edebiyatları yapanlardır .uyan ,farkında ol ,uyar,haksızlık karşısında susma gerçek insanlığın erdemi budur.Muhammedin de Mustafa Kemal'in de yolu budur.

(Kubilay Merttuna)