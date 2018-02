Bir eğitimci olarak şunu biliyorum ki her öğrencime eşit davranmış olmak yeterli olmayabilir ancak her durumda adaletli davranmak çok daha önemlidir.Adalet her zaman en doğru çözümdür...

(Emin Özkalp)

Tarihe tanıklık... Ve dörtlü koalisyon. Umalım ki ’toplumsal uzlaşı’ değil sadece ‘toplumsal dönüşüm’ de olsun, hayatımızda ne varsa ‘çürümüş’ def olsun, gitsin, ana yurdumuz Kıbrıs’ta yaşadığımızı hissedelim iliklerimize kadar... Çok daha özgür, eşit, çağdaş...

(Cenk Mutluyakalı)

Sanırım toplum olarak eleştirileri de bunlara koyduğumuz tepkileri de çok abartıyoruz, aşırılaştırıyoruz...

"Arasını bulamamak" gibi bir sıkıntımız var... Ya bir uçta ya diğer uçta oluyoruz.

Birisi beğenmediğimiz bir fikri ortaya attığında, illa ki onu öldürmemiz gerekmiyor; bunu öğrenmeliyiz...

Avrupa'da adam yumurta atıyor, en fazla çürük domates fırlatıyor...

Keşke bizde de tüm tepkiler böyle "suyla-sabunla" temizlenecek şekilde olabilseydi...

(Raif Uzkan)

Ortadoğu yine yangın yerine dönüşecek. Lübnan'da bulunan İran'a ait Şii Milislerini ve onlara ait füze ile konuşlandıkları yerleri vurmak için İsrail, Lübnan'ı vuracak. Güvenli bölge oluşturmak içinde Lübnan'a girecek. Bölgedeki hareketliliğe dikkat edin. Yunanistan'ın son günlerdeki tahriklerini de göz ardı etmeyin. Karakol gemisine çekilen Bizans bayrağı, İsrail ile Ege'de yapılan tatbikat hiçte hayra alamet değil. Yangını ABD desteği ile Türkiye'ye de sıçratmak isteyebilirler. Hazırlıklı olmakta fayda var. Demedi demeyin…

(Taner Ulutaş)

Bazı arkadaşlar sosyal paylaşım sitesinde en iyi politikacı, en iyi vatansever,en iyi herşeyi bilen olarak kendilerini ilan ediyorlar ya helal olsun vallahi süpersiniz arkadaşlar devam edin iyi yalakalık yapıyorsunuz ya helal size,kimin ne olduğunu herkes biliyor boşuna parmaklarınız yorulmasın bir şey yazarken uğraşmayın herkes herşeyi biliyor.

(Cengiz Bahşi)

Nasıl bir nefret iklimi yaşanıyor bu ülkede... Toplanıyor bir grup Kıbrıslı genç ve acımasızca birinin hayatını elinden alıyor...Ölen Nijeryalı...Öldürenler içimizden... O yüzden çok da tepki vermiyoruz bugün...İnsanlık ölüyor buralarda...

(Gizem Özgeç)