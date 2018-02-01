Hükümetten beklentim 3'lü kararname yasasının düzeltilmesi ve Müşavirlerin eski görevlerine dönmesini sağlaması. Benim vergimi evde oturarak yemesinler.

(Evrim Kamalı)

Mahkemenin saldırganlar için verdiği kararının doğru olduğunu düşünüyorum.. Hatta ciddi de bir uyarıdır kanaatimce... Olması gerekendir. Mesaj da nettir; bundan sonra eylem yapan her kitle hal ve hareketlerine dikkat etmek durumundadır... işte bu noktada 4'lü hükümetin önemi de ortaya çıkmış oluyor. Zira toplumsal bir bölünmenin eşiğindeyken "toplumsal uzlaşı" hükümetinin konulara yaklaşımı çok önemli olacaktır... İhtiyacımız olan radikal yaklaşımlar değil toplumsal payda olmalıdır.. Önümüzdeki süreç çok kritiktir. Siyasilerimiz, "ilk seçimde daha çok vekil çıkarma" gailesi ile değil, "toplumsal varoluş" hassasiyetiyle hareket etmelidir...

(Aytuğ Türkkan)

Ülkenin her zaman en çok ihmal edilen, hatta yok farz edilen kesimi özel sektör çalışanları olmuştur. Her hükümet çeşitli vaatlerde bulunmuş, pratikte ise “Buna da şükredin.” demenin ötesine çok da geçilememiştir. Zeki Çeler’in Çalışma Bakanı olma ihtimali bence özel sektör çalışanları için önemli bir adım olur. Bu ülkede herkesin daha eşit ve insani şartlarda yaşamasının gerçekleştirilemez bir ütopya değil, anayasal bir hak olduğunu hatırlamak ve herkese hatırlatmak gerekir...

(Mehmet Ekin Vaiz)

Yeni seçim yasası yapılırken, süreler gözden geçirilmeli ve mutlaka kısaltılmalıdır. Ayın 7’sinde secim yaptık ama 31’ini bulmamıza rağmen bir hükümetimiz hala yok. Oysa ülkemizin zaman kaybına da tahammülü yok.

(Bülent Dizdarlı)

Koltuk için gelmedik ki, koltuk almadığımızda bırakalım. Biz temiz toplum, temiz siyaset için bu yoldayız. Hukukun üstünlüğü, sosyal adalet, eşit bir düzen için bu yola çıktık. Devleti çalan vatansever olamaz.

(Yenal Senin)