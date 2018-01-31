Hala anlamayanlar için yazıyorum. Mesele 4’lü koalisyon kurup hükümet olmak değil,bu ülkenin yeniden yapılandırılması meselesidir.O nedenle kurulacak 4 lü koalisyonun ülkenin kaybettiği değerlere yeniden sahip olabilmesi adına hayırlı olmasını diliyorum.

(Halil Sakallı)

Ülke adına yeni ve temiz bir sayfa açıldı bu akşam. Dörtlü koalisyonun toplumun her kesimi için daha özgür daha eşit ve daha yaşanabilir bir ülke yaratmak gibi bir sorumluluğu var. Kampanya döneminde yakın çalışma fırsatı bulduğum Sayın Serdar Denktas’ı bu süreçte gösterdiği dirayetli liderlikten ötürü yürekten kutlarım. Demokrat Parti bu akşam menfaat odaklı değil, toplumsal fayda temelli çok önemli bir karar almıştır. Yarın yeni bir sayfa, yeni bir umut olacak ülkemiz için...

(Mehmet Ekin Vaiz)

Bir ülkede reform yasa tadilatları çok önemlidir bu şuna benzer kullandığımız akıllı telefonlar hani arasıra kendini güncellemeye alıyor ya bir ülkede de yasalar ve tüzükleri güncelleme ister günün uygunluğunu uyum sağlaması için bir devletin bu reform ve yasaları tüzükleri güncellemek yeni yasalar hazırlamak da gereklidir.

(Bilal Dericioğlu)