Sosyal medyanın sesi

Bir yanda "toplumsal uzlaşı" ihtimali üzerine kurulacak bir hükümet, öte yanda "milli cephe" hükümeti... Kararı Serdar Denktaş ve ekibi verecek... Hayırlısı...

(Aytuğ Türkkan)

Anastasiadis ve Malas’ın ikinci tura kalması, ret cephesinin hezimete uğraması anlamına gelecek ve iki adaydan hangisi seçilirse seçilsin, cılız da olsa geç de olsa, uzlaşma ve çözüm umutlarının bütünüyle yok olup gitmesini engelleyecektir.

(Cenk Mutluyakalı)

Güneydeki seçimlerdeki sonuçları rakamlar üzerine konuşmak iyi olur, çünkü yüzdelikler bazen yanıltıcı olabilir... 2013 ve 2018 seçimlerini kıyaslarsak:

-ELAM 3,900 oy aldıydı, şimdi 21,800, ikinci tur için önemli pozisyona geldiler, Anastasiadis görüşme kararı aldı yani ELAM'ı veya ona yakın ismi bu dönem hükümette görmek de mümkün olacak gibi...Bu Neo-Nazi parti Meclis seçimlerinde de 2011'de yüzde 1 alanmış, 2016 yılında yüzde 3.71 oy alıp 2 vekil ile mecliste temsil edilmeye başlamıştı. Tehlikeli olan bu gelişme!

- Lillikas 110 bin oy aldıydı, şimdi 8,400 oy aldı... Örgütsüz, kızgınların "iyi" diye görüp oy vermeleri bir seçim gitti!

- Anastasiadis 200 bin oy aldıydı, yüzde 45 oy ile az daha ilk turdan seçim kazanıyordu, sağ popülizmin bir atımlık başarısı olduğu belli, şimdi 137 bin oy aldı...

- Malas 118 bin oy almıştı, bu defa 116 bin oy aldı, yani eksilerek çıktı ama yüzdeliklerde katılım oranı da etkili oldu ve ilk yüzde 27 şimdi ise yüzde 30 oy almış oldu...

- Daha önce 441 bin kişi oy kullandıydı, bu seçim 386 bin kişi oy kullandı...

- Papadopoulos ise 99 bin oy aldı... bu 99 bin oy kime gidecek? seçimin kaderini 2. turda belirleyecek olan bu... Sorun da aslında burdan başlıyor... Papadopoulos'u destekleyen DIKO, EDEK, Dayanışma Hareketi, Yeşiller kendi parti içlerinde de bir bütünlük gösteremedi. Örneğin Dayanışma Hareketinden ciddi miktarda insan Anastasiadis'e oy verdi... Bu nedenle seçim sonucunu şimdiden söylemek güç, EDEK ve DIKO'nun bir kısmı yönetim paylaşımında klasik ola gelen AKEL ile ortaklıklarını yeniden kurabilir mi? Bunu bu hafta göreceğiz ama AKEL - DISİ çarpışması seçim sonrası yeniden başlayacak görüşme sürecini nasıl etkilenecek onu da bilmek güç... Zor bir hafta olacak!

(Murat Kanatlı)