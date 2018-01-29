Sosyal medyanın sesi

Bir yerlere gelebilmek veya geldiği yeri korumak adına kişiliğinden, karakterinden ve birçok doğrudan vazgeçen insanla dolu ülkem. Kimi dönemde solcu ,kimi dönemde sağcı,kimi zaman ateist,kimi zaman cuma namazında,bir zamanlar barışçı ,şimdilerde savaşçı. Doğruları gören ama kulaklarını tıkayan ,düzenden nemalanan ,emekliliğinde de bülbül olan insanlar.Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen ama birbirlerinin kuyusunu kazan insanlar.Yüzüne başka, arkadan başka olan ikiyüzlü insanlar.Ailesinde veya yakınındaki arkadaşının başarısını çekemeyen insanlar.Sağduyu nedir, ne işe yarar bilmeyen ,kaleme karşı silahla koşan insanlar.Sağduyuya ihtiyacı olmayan ve demokratik hakkını olaysız ve büyük olgunlukla gösteren insanlar.Evini işyerini yıllarca bayrakla süsleyen ,haksız kazanç ,haksız mal-mülk elde eden,oğluna askerlik yaptırtmayan milliyetçi insanlar.Üniversite yıllarında Cem Karaca,Ruhi Su, Ahmet Kaya ile kendini solcu olarak adleden şimdilerde şükran çekmekten beli yorulan insanlar.Demokrasi aşığı, düşünce özgürlüğü savunucusu ,kapitalist aromalı diktatör solcu insanlar.

Uluslararası arenada tanınmamış ,ufacık bir ülkede bu kadar zengin çeşitlilikte karakterlerin olması herhalde en büyük başarımızdır sanırım.Ne dersiniz? ...

(Ahmet Ersöz)

Bu ülkede provokatör olmak zordur çünkü siz ortam gerilsin, halk kutuplaşsın diye uğraşırsınız ama insanlar ahenk içinde topluca miting yapıp ordan da birlikte keyifle meyhaneye gider. Yağan yağmura rağmen adeta nefrete ve hoşgörüsüzlüğe şemsiye açarcasına daha güzel bir ülkede yaşamak için yürüyen Kıbrıslı, Türkiyeli, Dünyalı binlerce insanla birlikte aynı yağmur altında ıslandık... Sendikal Platformu da güven veren ev sahipliği ve organizasyon için tebrik etmek lazım... Hepimiz sendikaları birçok konuda eleştiriyoruz ama örgütlü sendikal hareket bir ülkede demokrasi için olmazsa olmazdır bunu yine gördük...

(Mehmet Ekin Vaiz)

“Adada toplum mühendisliğine soyunulmakta, yaşam tarzımız, sosyal yapımız, kültürümüz, irademiz ve demokrasi anlayışımız değiştirilmeye çalışılmaktadır”

(Okan Dağlı)

Copy Paste Prof, yıllardır uğraştığı ve başardığını sandığı "Koyun toplum" projesinin Cuma günkü yürüyüş ile çöktüğünü görünce ve menfaat düzeninin sallanmaya başladığını fark edince kendini tutamayıp bela vermiş!..

İşte korku böyle bir şey...

(Ali Kişmir)

Bir olay olur maskeler düşer ve herkes mayasıyla kalitesiyle dımtıslak ortada kalır. Şovmenin biri bin para seviye yerlerde. Böylece kimin aslında ne olduğu daha da netleşir.

(Münevver Seyhani)