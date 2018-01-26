Sosyal medyanın sesi

"Sosyal medya yeni bir olgu getirdi önümüze. Fişleme ve hedef göstermede 1990’lı yılları solladık. Sağdan soldan fişlenip ötekileştirip, kutuplaşarak, ayrışıyoruz."

"Hafta başından beri yaşadıklarımız, içinde bulunduğumuz hukuka güvenmeme ve inanmama ruh halinin bir ürünüdür. Hukukun üstünlüğü inşa sürecinden geri durulursa başımıza çok daha vahim sonuçlar getirecek gelişmelere gebeyiz"

(Emin Akkor)



İster buna komplo teorisi deyin isterseniz provokasyon fakat hiçbir şeyin tesadüf olduğuna inanmıyorum... İki gün önce birilerinin maşası olan şahıslar alakasız bir kayı boyu bayrağını çıkıp bu ülkenin meclisinin çatısında sallayacak, dün akşamda son dönemlerde bayağı popüler olan TC devletinin resmi devlet kanalı TRT'de yayınlanan "Ertuğrul" dizisinde senaryo gereği fethedilen Bizans kalesinin çatısına çıkan Türk askerleri çatıda kayı boyu bayrağı sallayacak... Buda mı tesadüf? Yoksa TC'den bize bakış açısı bu mu?

(Ahmet Vamık)



Sendikal Platformun eylem öncesi ortak pankart ve sloganları açıklaması çok yerinde olmuş. Bu eylemi de provoke etmek, farklı biçimde çarpıtmak isteyenler olacağı açık. Hiç unutmam 2004’te İnönü Meydanında 80,000 kişi Kıbrıs’ta iki toplumlu eşitliğe dayalı bir federasyon için buluştuğunda, kalabalığın içerisinde tek bir kişi Kıbrıs Cumhuriyeti Bayrağı açmıştı. Yaklaşık 20 saniye açık tutulan bayrağı, bazı görevli gazeteciler sanki o an açılacağını biliyormuş gibi (!) hemen görüntülemiş ve 80,000 kişinin oradaki varlığını ve iradesini “Bunlar Ruma Yama olmak istiyor” diye servis etmeye çalışmıştı. Bu eylemi çarpıtmak için, kitlesel hareketi zayıflatmak için muhakkak hakaret içerikli, ayrımcı pankart ve slogan teşebbüsü olacaktır. Ama güzel haber şu ki memleket olarak artık bu tip numaraları yemiyoruz...

(Mehmet Ekin Vaiz)



Biz ne Kıbrıslı ne de Türkiyeli ayrımı yapmadık ! Adam gibi adam olduktan sora yer yurt fark etmez.

Aramızda hiç ayrımcılık yoktu, çocukluğumuz beraber geçti, beraberce futbol oynadık, koşturduk, birbirimizin elinden tuttuk, okuduk,askerlik yaptık,düğünümüzde beraber oynadık,kötü günde ve iyi günde birbirimizin yanında olduk, koruduk veya kolladık birbirimizi... biz Kıbrıslı veya Türkiyeli ayrımı yapmadık.. Biz kardeş gibi olduk .. Biz bilmedik kalleşlik, hep arkadaş olduk .. Kaybettiklerimize beraber ağladık , Sevinçlerimizde beraber sarıldık ... Biz hep birlikte güzeldik ... Germeyin artık toplumu !

(Metin Kurt)