Sosyal medyanın sesi

Kimse beni ırkçılıkla suçlayamaz... Ben milletvekilliğinde nereden geldiğine hiç bakmadan bir adayın insanlığına dürüstlüğüne duruşuna bakarak adaylara oy veririm onun kökeni beni ilgilendirmez... Bu yüzden de Türkiye kökenli vatandaşlara çok oy vermişimdir... Ortalığı yıkıp döken o küçük topluluğu bile vandallık yaparken engelleyemeyen... Ve onlara ben sizin meclisteki sesinizim diyen Erhan Arıklı bey... Eğer siz onların meclisteki sesiyseniz... Kusura bakmayın ama siz sadece benim değil eminim burada senelerdir yaşayan birçok Türkiye kökenli vatandaşımın da ne sesi ne de milletvekili olamazsınız bilin istedim...

(Gül Fidan)

Yeni hükümetin öncelik ekonomi, seçim yasası vs.. olmak üzere bir çok yapması gerekenler var kuşkusuz ama, kanaatimce ilk adımlardan biri de bilişimle ilgili olmalı... Sosyal Medya'da müthiş bir kin ve nefret propagandası var... En azından paylaşımlar noktasında bunun önüne geçmek gerekir. Hiç kimse ayni düşüncede olmak zorunda değil ama beğenilmeyen fikirlere muazzam bir küfür hali var... Bu Kıbrıs Türk kültürüyle bağdaşmaz... Bir an önce el atılmalı

(Aytuğ Türkkan)

Latif Akça Asal Şube'ye başvuracakmış, Afrin'e gitmek için... Ama adres yanlış Asal Şube değil başvuracağı yer... Bir hatırlatayım da gidemeyebilir oraya başvuru yaparsa...

(Serkan Soyalan)

İçinden geçtiğimiz ve birlik-beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz şu kritik ve hassas günlerde yine kısaca diyeceğim tek bir şey var:

"Kadınlarda kalın kaş, erkeklerde ayak bileği çıplak üç urup pantolon modasını çıkaranın Allah belasını versin!!!

(Raif Uzkan)

Düne kadar hükümet kurma görevinin Özgürgün'e verilmesini isteyen birçok UBP'linin bugün bunu bir "oyun" olarak nitelendirmesini anlayamıyorum. Madem ki öyle idi, neden gidip görevi aldınız. Almayıp oyunu bozsaydınız ya! Siz akıllı, biz aptal değil miydik?

(Hüseyin Arca)

Suriye Savaşı başladıktan sonra en fazla etkilenmiş bölgelerin başında Hatay geliyordu. Savaşın bu yeni aşamasıyla bazı Hataylı dostlarımın ailelerini bölgeye düşen bombalardan korumak için Reyhanlı’dan, Kırıkhan’dan, Hatay’ın daha iç bölgelerine taşıdıklarını duydum. Yani bir çeşit iç göç başlamış durumda. Savaş herkesi etkiler ama birebir içinde ve sınırında olanları çok derinden etkiler. Tüm Hataylı dostlarıma geçmiş olsun der bir an evvel barış ve huzur dolu günlere dönülmesini dilerim.

(Mete Hatay)