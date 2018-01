Sosyal medyanın sesi

Ülkemde huzur isterim. Demokrasi hak ve hukuk çerçevesinde yaşayıp kimsenin huzurumuzu bozmasına izin vermeyelim. Kıbrıs’ı diğer ülkelerden ayıran en güzel yanımız huzurlu ve sakin bir ülke oluşumuzdu. İnsanlar sevgi, saygıyı ve hoşgörüyü kaybetmeye ve bir birine saldırmaya başlarsa yerine anarşi doğar. Biz 1974 sonrasında çatışma ortamından uzak huzur içindeyiz. Rum Türk kavgası bitti şimdi de Türkle Türk kavgası mı başladı? Bunun kimseye faydası olmaz. Herkes yazdığıyla söylemiyle veya eylemiyle çığırtkanlıktan vazgeçsin. YOKSA Dünkü gibi defolu günlerimiz olur ancak...Sistemsizliğin bile çözdürmediği bizleri Anarşizm çözdürür.

(Emine Sütçü)

Konu Afrika gazetesi mi? Hayır, konu Meclis de kayı boyu bayrağı mı? Hayır, konu gelen bir çağrı ile aynı saldırının bize yapılabileceğidir. Hangi sağ duyudan söz edilir. Uslu uslu oturup statükonun devamını sağlamak mı?

(Yusuf Ares Özbil)

Son birkaç gün sosyal medyada sallayan sallayana. Klavyenin başına geçen, esiyor, kesiyor, sıkıyor. Ortalık klavye kahramanı doldu. Gülmek eğlenmek için güldür güldür shova gerek kalmadı. Büyüksün Facebook.

(Kemal Köseoğlu)

Demokrasi güzel bir meyvedir ağacı ise meclistir. Bu ağaç kurursa meyvelerden oluruz. Değerini bilelim ha unutmadan ağaç çürük meyvede verebilir iyi bakamazsak, bu ağacın bakıcıları ve koruyucuları halktır.

(Bilal Dericioğlu)

Afrika gazetesi önünde ve Mecliste yaşanan olaylar öyle hafife alınacak cinsten olaylar değildir.

Bu olaylarda bir nevi linç girişimi ve size ağzınızın payını istediğimiz an veririz.Siz kimsiniz be mendeburlar demek istenmiş ve Afrika gazetesinin tabelası yerinden sökülürken ve meclisin çatısına çıkılıp bayrak açılırken,devletin güçleri bu olayları film izler gibi izlemiştir.Daha sonra bu tiyatro meclisin içinde de oynanmaya devam edilmiş ve milletvekilleri yemin ederken izleyici sıralarından sürekli müdahaleler olmuştur.

Bu bize bir kez daha göstermiştir ki,

Burada hükümetçilik oyunundan bir an önce vazgeçip Kıbrıs Cumhuriyetindeki gaspedilen haklarımızın peşinde koşmamızın zamanı gelmiş ve geçmek üzeredir.

Ha şimdi ben bunları yazdım diye bana beğenmeyen o tarafa diyecek olan varsa kendisine derim ki ben, doğma büyüme Kıbrıslıyım Kıbrıslı olmayan ve burasını Türkiye zanneden gitsin o tarafa. Eğer öyle hissediyorsa tabii.Öyle hissetmeyene sözüm yoktur.

(Hasan Mullaoğulları)