Sosyal medyanın sesi

Burası KKTC Meclis Binası. Tekbir getirerek meclisin çatısına çıkan zihniyet, size sesleniyorum; biz bu topraklarda laiklikten, demokrasiden, sosyal adalet ve insan haklarından, Atatürk ilke ve devrimlerinden ödün vermedik, vermeyeceğiz. Biz bu topraklarda sömürgeci İngilize, EOKA'cı Ruma karşı ezilmedik, dik durduk. Kıbrıs Türkü bayrak ve vatanseverlik konusunda sizin gibi çapulculara ders verir. Hadi ordan terbiyesizler.

(Derviş Atakan)

Sabahtan bu yana Afrika gazetesine saldıranları üzülerek izliyorum. Elbette Afrika gazetesinin attığı manşeti kınıyor ve benimsemiyorum ama yapılacak olan yakıp-yıkmak ve linç etmek değil, şiddetli bir şekilde karşıt düşüncelerini kamuoyu ile paylaşmak olmalıydı.

Belli ki, Türkiye'den işaret verildi, KKTC'de yaşayan T.C. kökenliler de durumdan vazife çıkardılar.

Gazete önünde taşkınlık yapanları, camı-çerçeveyi indirenleri izledim; tamamı sağ görüşlü insanlardı. Yaptıkları ile, Kıbrıs Türkleri ile aralarındaki demokrasi kültürü makasını daha da açmış oldular.

Madımak katliamı benzeri paylaşımlar yapanlarla, aynı düşüncede olan olay yerindekiler, demokrasiden nasiplerini almadıklarını sosyal medya aracılığı ile kanıtladılar.

Kıbrıs Türklerinin büyük bir kısmı da eminim Afrika gazetesi yöneticilerini kınamışlardır ama hiç birinin aklından onları gazete binasında yakmak gibi bir düşünce geçmez.

T.C. kökenli olup ülkede doğan veya küçük yaşta gelenler elbette bu yapılanları benimsemezler ama ne yazık ki politize olmuş, AKP'nin KKTC'deki uzantısı gibi davrananlar bu olayları yarattılar.

(Nezihi Beyaz)

Çok merak ederim TC tarihinde inşaat işçilerinin dışında kaç kişi TC Millet Meclisi'nin damına çıkabildi...

(Raif Özgüren)

Hakaret içermemek kaydıyla kişilerin ifade özgürlüğünden taraf oldum hep... Buna medya da dahildir.

Hakaret içerdiğini düşündüğünüz bir görüşü dava edersiniz. Ya da demokratik bir şekilde protesto edebilirsiniz.

Ancak bugün yaşananlar protesto olarak tanımlanamaz.

Beğenmediğiniz bir görüşü şiddet kullanarak adeta sindirmeye çalışmak kabul edilebilecek bir durum değildir.

Ve bir şey daha var.

Gerek Afrika gazetesinin önünde yaşananlara bakınca gerekse de Meclis'in damındaki görüntülere bakınca ortada bir güvenlik zaafiyetinin olduğu da görülmektedir.

(Aral Moral)

Afrika gazetesinin attığı ''işgal'' başlığı halkı birbirine düşürme PROJESİDİR. Şiddet söylemleri kimseye birşeyler kazandırmaz aksine kardeşi kardeşe kırdırtır. Lütfen herkes sağduyulu olsun.

(Emrah Yeşilırmak)

Fikrine katılmıyorsan kendi fikrini ortaya koyarsın. Hukuka aykırı bir durum var ise hakkını, hukuk yolu ile ararsın. Tepki gerekiyorsa bunu en demokratik en insani şekilde yaparsın... O yüzden herkes aklı selim davransın. Orayı burayı basmaya gerek yok. Aksi tutumların, ne ülkeye, ne topluma, ne bir grubun fikrine , ne kimsenin davasına faydası yok. Diğer yandan hangi taraftan gelirse gelsin toplum tüm provakatif manşetlere de, eylemlere da dur demeyi bilmeli. Çünkü dur diyemediğimiz her kabul edilmez tavır en nihayetinde bir belaya dönüşür... Senin belan benim belam yok. Bir bela varsa en sonunda bu ülkenin belası olur.... Ülkenin her belası da döner bizim belamız olur..

(Özdemir Tokel)