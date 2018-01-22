Sandıklara bakmaya devam ediyorum. YDP beklenildiği gibi UBP'nin ardından Maraş bölgesindeki yoğun göçmen mahallelerinde oy patlaması yaşadı. CTP buralarda çok oy kaybetti. Mağusa'ya yakın Türkiyeli göçmenlerin yaşadığı köylerde de durum aynı. Karpaz ise daha farklı. Karpaz'da UBP'den sonra CTP geliyor. Göçmen yaşamayan köylerde ise YDP yok denecek kadar az. UBP hem Maraş,hem Mesarya, hem Girne, hem de Karpaz'daki TC kökenlilerin yoğun yerleşim yerlerinde birinci parti. İkinci ve üçüncü parti ise yöreye göre değişiyor. Örneğin Maraş'ta ikinci parti YDP, Karpaz'da ve Lefkoşa Surlariçinde CTP, Girne'de ise Bahçeli ve Sadrazam köy gibi yerlerde HP.

(Mete Hatay)

Dörtlü koalisyon görüşmeleri kritik biçimde sürüyor. UBP tüm gücüyle aleyhte psikolojik savaş yürütüyor. Bu esnada esrarengiz biçimde TDP’de genel sekreter düzeyinde bir görevden geri çekilme, HP’de iki üst düzey istifa geliyor. Sonra da neden UBP her zaman sandıktan güçlü çıkıyor. Çünkü UBP takım halinde satranç oynuyor, sizin takım arkadaşlarınız bireysel olarak fal açıyor...

(Mehmet Ekin Vaiz)

Extacy hap ve kokaine mahkeme 10 ve 11 yıl hapis vermiş.Ortada ölüm yok ama ölüme götürme olasılığı yüksek.Peki elinde oyuncak gibi telefonla oynayıp önüne bakmayan ve kazaya sebebiyet veren 1 veya birden çok insanın ölümüne neden olan sorumsuz sürücülere niye 5-6 yıl hapis.Hatta istinafla 1 yıl indirim.Bunu halen anlayamıyorum.Bir hukukcu bize izah edebilirmi.

(Ahmet Ersöz)

"Hüseyin Angolemli 74 yaşında bakanlık kavgası yapıyor" demek... Bunu doğru kabul edip, dalga geçmek... En hafif tabirle, yazık. Angolemli'yi dirhem tanıyan, bunun doğru olmadığını bilir.

(Hüseyin Ekmekçi)

Oyun ve savaş arasındaki fark kimileri için o kadar ince bir çizgi ile ayrılmıştır ki anlaşılamaz bile.

Büyüklerin savaşında adına "zeytin dalı" denilse bile savaş maalesef savaştır.

(Oshan Sabırlı)