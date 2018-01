Sanırım ortalık sakinledi, şimdi yazabilirim... Etrafta dolaşan matematik dehası tüten bir ton insan 'kaç kişi boykot etti', 'kaç kişi ölü veya yurtdışında olduğu halde listede' diye beyin yakan yorumlar yapmaktadır... Duruma bir bakalım, 1990 yılında o günün bilgisayar teknolojisi çok iyi olduğu için ölüm oldu mu hemen kayıtlardan düşürdükleri belli, yurtdışında da kim varsa taşımışlar memlekete ve seçime katılım yüzde 91.5 olmuş, 2 sene sonra bir daha kim var kim yok taşınmış memlekete listeler güncel katılım yüzde 92.9... 2003 seçimleri yüzde 86.. tüm bunlar olurken yurtdışı, ölü falan derdi yok?! sonra katılım hızla düşmeye başlıyor, 'sizden bir nane olmaz' deniyor ve sandığa halk gitmiyor, 2005'te dramatik şekilde yüzde 80'e düşüyor, 2013'te yüzde 69.6'ya ve en son yüzde 66'ya düşüyor... edevlete tonlarca para harcanıyor, herşey bilgisayara giriliyor, bilgisayarlar gelişti ama beyin yakan açıklama "siz bilir misiniz kaç tane ölü var listelerde?"... "benim ailem yurtdışında ama listededir, siz bilir misiniz kaç kişi var yurtdışında?"... mubarek ada yarısı, 10 sene önce yüzde 80 sandığa giderken şimdi 60'lara gerileyince sandığa gitmeyenleri ya toprak altına ya ada dışına yollayan beyin yakan kişilerin olduğu, yazı sıcak ve kuru, kışı ne yapacağı belli olmayan mekanlar bütünüdür.

(Murat Kanatlı)

Geçtiğimiz yıl Hala Sultan İlahiyat Koleji' ne #GelecekNasılBirİnsanBekliyor seminerini vermem için okul idaresi tarafından sağ olsunlar davet edildim. Yaklaşık 200-250 civarında 11 ve 12. sınıf gencimizin yoğun katılım sağladığı unutamadığım birliktelikten biriydi diyebilirim size. Gençlerimizin heyecanı, gözlerinden saçılan o ışıltı taktire şayandı. Seminerimi pür dikkat dinleyen sorularıyla zenginlik katan bir bütünlük vardı salonda. Programım bitince tüm gençlere samimiyetlerine dayanarak şu cesur soruyu yönelttim: "Değerli arkadaşlar bu salonda kaç kişi aile ve çevrenizin baskısıyla bu okula gelmek durumunda kaldınız?" diye sorduğumda inanın kimse parmağını kaldırmadı ve bana cevapları şu oldu: "Emrah hocam; biz bu çatı altında iyi bir eğitim aldığımıza inanıyoruz ve öğretmenlerimizi çok seviyoruz. Bizler kendi hür irademizle bu okulu seçtik ve burada çok mutluyuz" dediler.

Sonuç şu ki; Eğitim çeşitliliği ve özgürlüğü olan bir kavramdır. Zorbalıklarınızla ne oyunlar yaparsanız yapın bu hakkı kendi hür iradeleriyle bu yönde bir eğitimi seçen o gençlerin önüne geçemeyeceksiniz. O saçma dirayetinizi, yalanlarınızla kılıflara uydurup emellerinize ulaşamayacaksınız.

Bugün, Hala Sultan İlahiyat Kolejimizden mezun olan her genç Din görevlisi olduğu kadar, aynı zamanda tüm üniversitelerin, tüm fakültelerinde başarı oranlarına göre eğitim alma hakları da vardır. Hukukçu, doktor, mühendis, mimar, psikolog, öğretmen, eczacı, akademisyen vs. her meslek grubunda eğitim alabilir ve ruhsat sahibi olabilir.

O küçük beyinlerinize bunu yerleştirmeniz dileğiyle.

(Emrah Adaklı)