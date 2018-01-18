Ağaçlar... Zeytinler... Doğa... Allaha havale....

Doğa dostu kıymetli Orhan Cemali Aydeniz, KEMA VAKFI olarak Akdoğan'da 40 senelik yaklaşık 40 ağacın imhası konusunda açıklama yaptı. Orhan Aydeniz resmi dairelerde girişimler yaptıklarını bildirdi ve neticede, ağaçların imhasının protesto edilmesinin yararlı olacağını belirtti.

Hiç yorumda bulunmadan kıymetli Orhan Cemali Aydeniz’e sadece şu cevabı verdim:

Osmanlıdan kalan asırlık zeytin ağaçları ile kısmi orman arazisi imha edildi, söküldü hasar verildi, anıt ağaç rendelendi odun yapıldı.

Yetkili ve ilgililer 'seyretti'...İmha edilen ağaçlara cevaben, iki satırlık "zeytin budama" diye güya cevaplar yazıldı. Doğa affetmez.Allaha havale.

(Ferda Cambaz)

Seçimden önce de çok dillendirilen "UBP'siz hükümete" doğru bir adım daha yaklaşıldı.

Seçim sonucu ortaya çıkan hükümet alternatiflerinden biri olan CTP-HP-TDP-DP hükümet modeline ilişkin gayrı resmi görüşmeler artık olgunlaştı.

Üst düzey üç farklı siyasi kaynak şu bilgiyi verdi: Önceki geceye kadar 4 parti temsilcilerinin ayrı ayrı yaptığı toplantılardan bir evre daha ilerlendi ve önceki gece 4 partinin genel başkanları bir araya geldi.

4 parti de kurulacak hükümetin bir icraat hükümeti olmasında hemfikir, bu noktada kesin bir uzlaşı var.

- Liderler görüşmesinde durum bir ileri noktaya taşındı, siyaseten ortaklık olasılığı somutlaştı.

- Henüz bakanlık sayısı gibi konular karara bağlanmadı.

- 4 parti de prensipte hükümet kurma konusunda uzlaşmaya çok yakın.

- Durum, olası ortaklığa ilişkin koalisyon protokolü yazılma aşamasında.

- 4 parti de ‘biz bu hükümette yer alabiliriz’ noktasındaki siyasi iradeyi gösteriyor.

- Hafta sonuna doğru durumun olgunlaşması ve olası bir kesin uzlaşı durumunda kamuoyuna açıklama yapılması beklentisi var.

Toplumun % 55 gibi bir oyla desteklediği UBP’siz hükümet kurulabilecek mi?

Az kaldı, birkaç güne çıkar kokusu!

İbre, UBP’siz hükümeti gösteriyor.

En azından şimdilik…

Bir pürüz çıkar mı? Bir değişiklik olur mu? Ortaklardan biri cayar mı?

Siyasette geceden sabaha neler değişir neler!

O nedenle her şey olur, her şey değişebilir…

(Mert Özdağ)

İnadına,

Hırsızın,sahte vatanseverin,

Irkçının..

İşini,

Çalıştığın okulda,

Çocuğun okuyacakmış gibi.

Hizmet verdiğin hastahanede,

Annen yatıyormuş,gibi.

Dairende görevini, ailenin sorununu çözecekmişsin gibi.

Severek yap.

İyi insan ol.

İnadına...

(Eralp Şerifoğlu)