Bence iyi kötü bir hükümet kurulur... Ama konu bu değil.. YDP dışında hiç bir parti UBP ile koalisyon istemiyorsa bunu eleştirmek mi doğru, yoksa UBP yöneticileri "biz nerede yanlış yaptık?" diye kendilerini mi sorgulamalı? Bence tartışılması gereken konu bu…

(Aytuğ Türkkan)

Ne zaman Kıbrıslı Türkler, Türkiye hükümetlerinin yaptığı her hatayı burada yaşayan Türkiye kökenli vatandaşlara kaşe etmekten vazgeçerler ve ne zaman Türkiye kökenli vatandaşlar Türkiye'nin muktedirlerinin yaptığı bu hataları sorgulamadan sahiplenip savunmaktan vazgeçerlerse, sanırım işte belki o zaman iki taraf birbirlerini anlamaya başlayacaktır!!!

(Mete Hatay)

Bir kitap okuyorsun, kitapla ilgili düşünceni yazıyorsun, "Vay, edebiyat eleştirmeni mi oldun?"... Bir film izliyorsun, filmle ilgili yorum yapıyorsun, "Vay, şimdi de sinema uzmanı mı kesildin... E vay hasba çıkarın, okuma, takip etme be buba... "Biz ne zaman böyle olduk?" diye sormayacağım, hep böyleydik... "Niye böyle olduk?" Buna da konunun uzmanı Mete Hatay cevap versin... Zaten senin yüzünden yedik bu lafları, hade, al temizle...

(Mahmut Anayasa)

Taner Akçam Türkler ve Kürtler üzerine yazmış, burda, bu coğrafyada payımıza düşeni okumak önemli, YDP, Türkiyeliler, yerleşikler, göçmenler, kimlikler üzerine "Bir anlamda, durduğumuz yeri esas alarak, kendimiz ve ötekiler hakkında “farklı okumalar” yapıyoruz.

Örneğin sürece “Kürt” olarak katılan bir kişinin görme ve okuma tarzıyla, “Türk” olarak katılanın görme ve okuma tarzları farklılık arz edebiliyor.

Bir nevi “hassasiyet” farkları, “alınganlık” noktaları ve farklı “sinir uçlarına” sahip olabiliyoruz.

Ayrıca eklemek isterim ki, tartıştığımız konunun (kimlik sorunlarının) açık ve net cevapları olmadığını düşünenlerdenim.

Vereceğimiz cevapların da zamanla değişeceği akışkan bir süreçten söz etmek daha doğru.

Bu nedenle diyebilirim ki, konunun konuşulması ve bu konuşmanın tarzı, sonuçta vereceğimiz cevaplardan daha önemlidir."

(Murat Kanatlı)