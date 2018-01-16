Koalisyon görüşmelerinde haftalık analiz raporu :

1. UBP ile koalisyona girmem

2. UBP ile görüşmem

3. Hüseyin ile olmaz

4. Teknokrat hükümeti tatminkar değil

5. Makamsız olmaz

6. Şaibesiz UBP’lilerle olur

7. Ankara’nın dediği olur

8. Başka seçim ağır olur

9. Vekil sayısı sıkıntıya girer

10. Grup koalisyon verimsiz

11. Zaman sadece birazcık zaman,geçici bu intikam

Top of Form

(Ahmet Ersöz)

Travmalara rağmen güldüren lider

Kıbrıs Türkü'nün özgürlük lideri, siyasetçi ve köşe yazarı, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak tarih kayıtlarına geçen Dr. Fazıl Küçük saygı ve rahmetle anılıyor. Ama en önemlisi; yokluklar, travmalar içerisinde liderlik yaparken, gülmeyi ve güldürmeyi unutmaması. Dinlediğim tüm anılarında bu yanı o kadar öne çıkıyor ki, umudu ve mücadele gücünü yeşertmesinin en önemli unsurlarından biri bu olsa gerek diye düşünüyorum. "Nur içinde uyusun" diyerek, o günün koşulları ile kıyaslandığında, bugün adeta bir eli yağda, bir eli balda liderlik yapanların, merhum lideri örnek alarak, daha çok gülmelerini, güldürmelerini ve halka umut aşılamalarını dilerim.

(Dilek Orhan)