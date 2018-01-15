Sandığa kimler gitmedi ?

Her seçim öncesi YSK seçmen listelerini tüm Kıbrıs'ın belli yerlerine asar ve listelerde olmamaması gereken kişilerin tesbit edilmesi için halka ve siyasi partilere başvurur. Partiler ev ödevlerini yaparlarsa bu isimler listelerden çıkartılır. Gerçi partilerin bu ev ödevini yapmadığı açık. Çünkü listeler onların burada yaşamayan hayatta olan veya olmayan destekçileriyle dolu. Örneğin bizdeki ölüm listeleri doğru dürüst işlenmediği için her seçimde birçok hayatta bulunmayan seçmenin isimlerinin hala daha listelerde bulunduğu tesbit edilmiştir (özellikle yurtdışında ölen). Bu yöntem Kıbrıs'ta yaşamayan yani ikameti burada olmayan kişilerin de tesbitini yapmaya çalışır. Bu listeleri incelemiş bir kişi olarak, hala daha listelerde bu tip Londralı veya Avrupa'nın muhtelif şehirlerinde yaşayan binlerce kişinin olduğunu rahatlıkla iddia edebilirim. Özellikle Türkiye'de ikamet eden binlerce seçmenin seçmen listesinde olduğu bilinmektedir. Bu büyük bir sorundur. Öte yandan hastanelerde yatan veya yakınına refakat eden, evde sağlık sorunu çeken birçok kişinin de sandığa gidemediği bilinmektedir. Bunların rakamını bulmak ise zordur. Sandıklarda kayıtlı ama Güney'de Limasol'da, Baf'ta yaşayan 1,000 Gurbet asıllı kişisinin kaçının bu yanda oy verdiğini de bilmiyoruz. Ama onların isimleri de seçmen listelerinde yer almaktadır. Kıbrıs Türkü'nün 2004 yılından sonra AB pasaportuyla mobilitesi de çok daha fazla artmıştır. Seçim günü birçok kişinin yurtdışında kısılmasına ve seçimde olamamasına katkı koymuştur. Avrupa'da okuyan öğrenciler buna dahildir. Öte yandan iç göç de bir nebze katkıda bulundu sandığa gitmemeye

(Mete Hatay)

Kaza mı ihmal mi? Dün gece Pegasus hava yollarına ait Boeıng tipi bir uçak Trabzon Havalimanına indikten sonra pistten çıkarak denize 20 metre kala uçurumun yarısında durmuş. Çok sık uçan birisi olarak aklımda sorular oluştu. Söz konusu şirketin kaptanlarının maksimum uçuş sınırlarında uçurulduğu medyadan biliniyor. Acaba bu uçuşta da böyle mi oldu? Şirketin bakım güvenliği raporları ne diyor? Trabzon Havalimanının tehlikeli kategoride olmasının bir etkisi var mı? Büyük bir şans eseri yolcu ve mürettebatın yara almadan kurtulmasını bir mucize olarak görüyorum. Hepsine büyük geçmiş olsun diyorum. araştırmadan sonra esas nedeni öğrenmek ümidi ile.

(Turgay Hilmi)

Hiç mi vicdan yok. bir adam gurbete niye gider. Çoluk çocuğuna bir lokma ekmek için. ne olur şimdi bunun çoluk çocuğu ??? Lanet olsun önlem almayana da almayana ceza kesmeyene de !!!!

(Ziya Emir)

Luzinyanlar'dan miras kalan bir gelenek; KEYİK İÇİNDE PARA...

Muhtemelen, zamane çocuklarının pek bilmediği, çocukluğumuzun heyecan verici geleneği Keyik içine para saklama, bugün Adres Kıbrıs'ta konu edildi.

Geçmişte Kıbrıs'ta bir dönem hüküm süren Lüzinyanlar'dan kalma bir miras olan bu geleneğin hatırlatılması, güzel bir nostalji oldu...

(Süleyman Mert)