Herkesin hemfikir olduğu Serdar'ın bu aşamada yeniden anahtar pozisyonuna geldiği yönündedir. Ama herkesin diğer merak ettiği bir konu ise hangi Serdar'ın bu rolü oynayacağıdır. Birinci Serdar Türkiye'deki bazı siyasetçilerin telkinleri doğrultusunda Özgürgün'ün başkanlığında UBP, DP ve YDP hükümetine girerek, bu kokuşmuş statükoya sahip çıkacak muhafazakar olandır, diğer Serdar ise CTP, HP ve TDP ile birlikte hareket edip yeni bir döneme girmemize yardımcı olacak, daha demokratik ve liberal Serdar'dır. Az kaldı, yakında hep birlikte hangi Serdar'ın galip çıkacağını göreceğiz.

(Mete Hatay)

Aidiyet Öldü:

Kalbindeki renk aşkı,

Yüreğindeki bağlılık.

Ruhundaki özveri,

Amatörlükdü!

Öldü...

Formalar ,sıfatlar,alın teri,ücretli,satılık...

Kavga var...

Kazanmak! Tüm değerlerin önünde.

Mücadele etmek yetmiyor.

Saygı görmek istiyorsan güçlü olacaksın!

Birileri her yolu deneyecek kadar da hırslı...

Kaybedince,yalnızlaşacaksın.

Saygı görmeyeceksin.

İnsanlar kaybedeni sevmez!

Sağlam duracaksın...

Veya gideceksin..

Hep gidenler mi suçlu?

Ve bizim zamanımızda;diye cümleye başlayanlar...

Amatörlükle birlikte siz de gittiniz zaten...

Birçok değerimizi yok eden Para,

Kazanan oldu...

(Eralp Şerifoğlu)

"Demografi" kelimesini toplamda 1 yılda 3 kez ya kullanırım ya kullanmam...

En fazla nerede aklıma gelir bilir misiniz?

Hani markete giderim ya da market çalışanı kıza "Çitlemitli bittacıkları varıdı Narin'in, bulamadım; nerdediler ama?" dediğimde...

Kız da cevap verir ya: "Biklalar karşı rafta turşuların yanında beyefendi"...!!! diye...

O zaman işte...

Enteresan şeyler bunlar...

(Raif Uzkan)

Bu seçim döneminde;

Kimileri kaybettirildi, helvası yendi... Kimileri para dağıttı, ne yaptıysa kazanamadı... Kimileri makam araçları ile kapı kapı gezdirildi, kazandırıldı...Kimleri seçim hırsına kapılarak,dostunu bile kesti ... Yani kısaca herkes kendi menfaati için çalıştı. Herkes yaptıklarının bir de karşılığı olduğunu unutmasın..Her şeyin bir zamanı vardır... az kaldı...

(Deniz Gürgöze)