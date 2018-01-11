"HP ve TDP neden bizimle görüşmüyor. CTP neden bizimle hükümet kurmuyor. Bunlar halka saygısızlık yapıyor" diye eleştiride bulunan sevgili UBP'li kardeşlerim ve çok değerli "aydın" büyüklerim, keşke aynı soruyu CTP, HP ve TDP başkanları ile programlara çıkmayıp bu topluma saygısızlık yapan Başkanınız Hüseyin Özgürgün'e de sorsaydınız!

Ucu başkasına dokunurken keyif yapıyorsan, ucu sana dokununca ağlamayacaksın!

(Ali Kişmir)

Hade bakalım hesap soracak hükümeti görelim, öyle kenardan köşeden değil,gelmiş geçmiş tüm siyasilerden, iskandan, kimin malı kimlere peşkeş çekildi , 5 milyar eşdeğer puanına bir cızı tarla verilmeyenlere rağmen dağdan gelen bağdakini kovdu meselesine benzetilen bu düzenden hesap soracak hukuk ve adaleti sağlayacak Hükümeti görelim.Bunu istemeyen şahısların insanlığından, dininden ve vicdanından şüphe duymak gerek.

(Kubilay Merttuna)

Seçim Kritiği 5: CTP

Yeni Başkan, yeni kurullar, aile ağırlıklı gençleştirme operasyonu, "Bıyıklılar" mahalleye ve ilk seçimde %17.41 oy kaybı... Neden...???

1- CTP-UBP Koalisyonu

2- Su krizini yönetememe

3- Birikim Özgür liberalizmi

4- 7 Ocak seçim tarihi

5- Oy potansiyeli yüksek Başbakanlık yapmış dört kişinin tasfiyesi

6- Küskünlerle diyalog yerine fırça çekme

7- Kıbrıs sorununu es geçme

8- Seçim süresince "Hüseyin" takıntısı haricinde propaganda yapmama

9- Partiye yıllarını vermiş eski başkanların bilinçli bir şekilde kampanyadan uzak tutulması...

10- Sosyalist parti iddiasına rağmen Ticaret Odası Başkanının kontenjan adaylığı

11- Afrika konusunda Ankara'ya karşı dik duramamak

12- Emanet oyların HP'ye gitmesi

Tüm kadroları yenilenmiş bir partinin ilk seçimde %17.41 oy kaybı, hepsinin de ayni gece istifa etmesini gerektirir, ama dediğim gibi burası Norveç değil...

(Mahmut Anayasa)

Bu yazıyı defalarca yazdım ve yazmaya da devam edecem, bu ülkede kendi bilmez üç beş kişi her seçim sonrası Kıbrıslı-Türkiyeli ayrımı yapıyor bununla da kalmayıp bu ülkede yaşayan tüm Kıbrıs ve Türkiye kökenli insanlarımızı rencide ve huzursuz ediyorlar,bilinsin ki bu ülkede Kıbrıslı ve Türkiye kökenli insanlarımız yıllardır birlikte yaşıyorlar ve yaşamaya da devam edecekler, benim sözüm o kendini açıkgöz zannedip insanları huzursuz etmeye çalışan çıkarcı, menfaatçi ve bu işlerden nemalanan tüm kişileredir,bu ülkede insanlar birbirlerinin görüşlerine seviyeyi çerçevesinde saygı gösterebilirler ve göstermek zorundadırlar,kimsenin sizin avukatlığınıza ve akıl hocalığınıza ihtiyacı yoktur,insanları huzursuz etmeyin ve rahat bırakın yeter.(yukarıda yazdığım yazı herkes için geçerlidir,kimse bir tarafa çekmesin).

(Behiç Göksan)