Bence erken seçime gidilmesi UBP hariç kimsenin işine gelmez. Partiler hem finansal hem de psikolojik bu yorgunluğu aşamazlar. UBP’siz çıkış yolu teknokrat CTP, HP, TDP ve DP koalisyonudur. Hem CTP, hem de HP’nin Meclis grubu kurma olanağına sahip olması komitelerde çoğunluk ve işlevsellik de sağlayacaktır. Zararın neresinden dönülürse kardır!

(Mete Hatay)

İki gündür düşünüyorum... Bu aritmetikte hükümet nasıl olabilir diye... Bence en iyi model; CTP-HP-TDP-DP teknotrat hükümeti... Başbakan Hüseyin Angolemli ve diğer tüm bakanlar işinin uzmanı kişiler... CTP illa “başbakanlık ben de olsun” derse de o zaman Başbakan Özdil Nami... Anlaşılacak tek prensip milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması ve yolsuzlukların araştırılıp sonuca ulaştırılması... Diğer konular ardından gelir...

(Aytuğ Türkkan)

Siz seçimlerle ve sonuçlarıyla ilgilenedurun. Ben memleketimin haline yanarım...

Yol ortasında, trafiğin içinde, arabasında vurulan kadına ağlarım!

Artık kimseleri tanıyamadığım ülkemde herkesi olası sapık, katil, hırsız, tecavüzcü olarak düşünüp, korkarak yaşar olduğuma ağlarım!

Başa gelen U imiş.. C imiş.. H imiş..

Gelenin bana (memleketime, insanıma, dokuma, öz yapıma) faydası olmadıktan sonra, ben gidenlere ağlarım!

(Sevdiye Gökaydın)

KKTC’nin tüm nimetlerinden faydalanacan iş yönetimi seçmeye gelinca boykot, ha be oldu. Boykot şimdi başlıyor bilin. Sandığa gitmeyene ben ve benim gibiler da gitmeyerek boykot hakkını kullanacak, bakayım kaçınız dik durabilecek, ya da gokgo olmayınca gaçınız kaçmak için sıraya girecek. Boykot edenleri biz de boykot ediyoruz. Net . Yok öğle hem nemalan, hem boykot et. Dağda Tahsin ekip kurdu isteyen boykotcular yanına çıkabilir. Kazanız mübarek olsun. Devrimi başlatamazsınız bir susun, haa yandaş ve yürekli 50 kişi bulursanız 51.

(Serkan Şah)

Evet büyük sınav sona erdi..Halk demokrasiye ne kadar saygı göstermek zorundaysa; seçilenler de halka karşı sorumluluklarını yerine getirmek zorundadır.. Elimizde Kıbrıs Türk Halkı olarak sahip olduğumuz devletin sistemini "adam gibi çalıştırmaya" ve bu mecliste önceden var olan veya yeni giren her vekilin seçim öncesi verdiği vaadlerden sorumlu olmaya, bu güzel ülke için artık her vekilin halkın onurunu korumaya mecburiyeti vardır. Hergün seçim yapacak lüksümüz yok. Halkın vekili halkın hizmetinde olmak için seçilir. Seçilenleri kutlar ülkemize hayırlı olmasını dilerim..

(Emine Sütçü)