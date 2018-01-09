Neymiş 33.8% sandığa gitmemiş da boykotçular suçluymuşlar. Yahu ama bir ben mi farkındayım bazı şeylerin?

Bu memleketin seçmen olarak kayıtlı olan ama yurt dışında yaşayıp sadece yazda tatile gelen, ya da yurt dışında öğrenci olup seçimler için buraya dönemeyen kaç tane vatandaşı olduğunun bir ben mi farkındayım??

Ya da seçmen listelerinin ne kadar eski olup güncel hale getirilmesi için seçim zamanı halka gelip güncelleme yapın çağırısını bile yarım yamalak yapmak dışında devletin hiçbir çaba harcamadığının?

Ülke geneli katılım oranı resmi kanallarca 66.2% olarak açıklandı. Adanın geleceğini tamamen değiştirme ve Kıbrıs sorununa muhtemel çözümün oylaması için gelebilenin geldiği, elinde oy verme şansı olan herkesin gidip oy verdiği 2004 Annan planı referandumunda bile katılım oranı 84.35% iken erken seçimlerde 66.2% gibi bir katılım oranı, boykot edip oy vermeyenler şikayet edildiği kadar çok değil demektir.

Bir halk eğer bütün skandallara, yolsuzluklara, yönetimle ilgili olumsuz kararlara, bu kadar şikayet ettiği kötü yönetime rağmen gidip yönetimdeki partiyi sandıktan birinci çıkaracak bir seçim geçiriyorsa, bu bana 3 ihtimal gösterir. Seçmen ya yönetildiği şekilden ve durumdan tüm itirazlara rağmen aslında memnun ve mesuttur, değişim gibi bir isteği yoktur, ya da bu sonucun alınması için ya Aziz Nesin'in Türkiye için yaptığı saptama burası için da geçerlidir ya da Einstein'in gözünden bakarsak sürekli her defasında aynı şeyi yapıp farklı sonuç beklemenin neyin tarifi olduğu bellidir!!

Her 3 durumda da bu yönetim bu milletin mustahakıdır.

(Tanur Tsiknakis)

Bir siyasi partinin başka bir siyasi partiyle koalisyon kurmama hakkı vardır... Ama o siyasi partiyle nezaketen dahi görüşmemek; anti demokratik, çağdaş düşünceyle bağdaşmayan, toplumsal çatışmayı tetikleyen, ötekileştirici bir anlayıştır...

(Göktürk Ötüken)

Sonuç olarak bugün gelinen pozisyonda, Özgürgün'ün İnci Pars'lı balkon konuşmasında, "Ölürüm Türkiye'm" nağralarıyla UBP önünde yapılan kutlamalarda, Kıbrıs solunun geldiği noktanın, halkın çıkarcılığının ve adım adım asimilasyonun büyük payı vardır... Ama en büyük pay da amip gibi bölündükçe bölünen, düşmanlaştıkça birbirine düşmanlaşan solculardır... Yani sözde solcular... Bir bardak su içip yatıp uyuyun...Yarın daha da güzel günler bizi bekliyor...

(Gizem Özgeç)

UBP'nin, DP'nin ve YDP'nin aldığı oyların toplamı üç yukarı beş aşağı geleneksel sağ oyların yüzdeliğini oluşturmaktadır. Onlara oy verenler sürer durumdan zaten memnun olanlar veya milliyetçi nedenlerden dolayı onlarla birlikte olanlardı. Öte yandan, statükodan memnun olmayıp onun tamir, restore veya yaşanılabilir hale getirilebileceğine inananlar HP'ye ve bir nebze TDP'nin oylarını artırmaya; inanmayanlar mangala koştu, CTP ise sadece sadık göbek oylarıyla kala kaldı ve nihayetinde bugünkü sonuç ortaya çıktı.

(Mete Hatay)

Bu sonuçlardan sonra UBP ve HP hariç tüm parti başkanları istifa etmelidir. CTP ve DP eridi, TDP olduğu yerde saydı. TKP'nin hiç kurulmaması gerektiği ortaya çıktı. YDP de yeni bir parti olarak başarılıdır ancak Başkan Erhan Arıklı "yüzde 10'un altında alırsam istifa ederim" demişti.. Gereğini yapıp istifa etmesi gerekir. Özetle bu seçimin galibi yok.. seçmen başı kesik bir tavuk tepkisi ortaya koydu maalesef.. Kaotik bir durum ile karşı karşıyayız.. HP Başkanı ise sonucu iyi değerlendirmelidir zira seçmen en büyük yükü Kudret Özersay yüklemiş durumda.. Kilit parti olarak siyasete nasıl yön vereceğini merakla bekleyenlerdenim..

(Aytuğ Türkkan)

Seçimde kimler başarılı kimler başarısız oldu tartışılır. Ama bana göre bu seçimlerin en başarılısı YDP oldu. YDP bir sonraki seçimlerde 5 - 8 milletvekili çıkarır. Ülkenin nüfus yapısına bakınca ise 10 yıl sonra bu ülkenin en büyük 2 partisinden birisi olur

(Ufuk Çağa)

HP'nin erime süreci başladı: Bütçe geçirilmeden, bütçemize milyonlarca TL'ye mal olan bir erken seçim yapıldı.. Çözüm bekleyen yığınla sorunun sarmalındayız... Ne var ki, yeni seçilen milletvekillerinin bile devreye girmesini beklemeyen HP'nin parti meclisi bugün sabah alel acele toplantı yaparak UBP ile koalisyon kurulmayacağına dair karar üretti. Tutun ki UBP'nin geçmişinde günahlar var. Sizi ilgilendiren bundan sonrasıdır, sorumluluk alacağınız koalisyondur. İşte siz de hükümet krizi yaratma bağlamında ilk günahınızı işlediniz. Birinci dakikada, birinci golü kalenize attınız. Buraya yazıyorum: O karardan itibaren kendini dev aynasında gören bu siyaset acemisi halktan kopukların siyaseten erime süreçleri başlamıştır.Halkın özgür iradesi sana bu sıkıntılı dönemde koalisyon görevi vermişse, o karara saygılı olacaksın ey arkadaş!..

(Ahmet Tolgay)