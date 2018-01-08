Vatandaşlık görevidir seçmek. Eleştirme hakkını kazanmak için dahi olsa bu güzel ülkeyi güzel bir yönetime kavuşturmak hepimizin boynunun borcudur. Sonuçta halkın vereceği karar önemlidir. Demokrasiye saygılı olmalıyız ve sandığa gidip oy vermeliyiz..Yarın ülkem için, çocuklarımız için, sevdiklerimiz için, hak ve hukuk için EN İyi olan kazansın....Ülkesini yürekten sevenler gerçekten hizmet için gelecek olanlar kazansın. Çünkü buna ihtiyacımız var.

(Emine Sütçü)

Mangal partisi kurulsa adaylardan daha çok oy alacak sanırım.

Sevgili arkadaşlarım ciddiye alın.

Ne kendinizin ne çocuklarınızın ne de başkasının geleceğini riske atmayın. Koy vermeyin. Oy verin !!

(Gürcan Topukçu)

Bu seçim çok renkli geçiyor. Oy pusulası ile selfi çekenlerden tutun da her zamanki gibi dereyi görmeden paça sıvayanlara kadar

(Raif Özgüren)

Mücadele alanı olarak kullanabileceğimiz her alanda tavır koymaktan, taraf olmaktan yanayız. Bu sebeple; işbirlikçileri, hırsızları, barış düşmanlarını sandığa gömme zevkini yerine getirdik. Meclis de bir mücadele alanıysa eğer, “Birlikte” yaşamı destekleyen, dürüst, eşitlikçi, adaletli bir ekibin halktan yana tavır koymasına bir katkımız olduysa ne mutlu bize!

(Mine Balman)

