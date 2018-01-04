Niye partiler su konusunu konuşmaktan kaçınıyorlar acaba? Yoksa ben mi duymadım? Hesapta bir yıl önce dağıtım ihalesi falan yapılacaktı. Karşı çıkanlar vardı, yapılsın diyenler vardı. Hop oturup hop kalkıyorduk. İhale ve özelleştirme çok şükür gerçekleşmedi. Yapılacak mı belli değil. Yani, hala daha su dağıtımıyla ilgili ne yapılacağını tam olarak bilmiyoruz. Şimdilik bir miktar su belediyelere veriliyor. Onlar da üzerine külliyetli bir miktar koyup bize satıyorlar. Eeee şişirilmiş personel gideri nasıl karşılanacak değil mi? Bizim paramızla tabii! Öte yandan, eski çürümüş borular ise aynen duruyor, kaçaklar ise gırla. Böylesi susuz bir adada, böylesi bir israf. Ayrıca gelen suyun bir miktarının ise az kullanımdan dolayı tekrar denize döküldüğünü duyuyoruz. Bu arada durmadan yeni su kuyuları da açılmaya devam ediyor.

(Mete Hatay)

Sandığa gidenler döviz krizinden şikayetçi olmasınlar ve de sandığa gidenler ayni zamanda rejimin ömrünü uzattıklarını da bilsinler. Oyunu onların çizdiği kurallar çerçevesinde oynadığınız sürece Rejim için kime oy verdiğinizin bir önemi yoktur. Zaten aralarında bir fark da yoktur. Örneğin Garantiler konusunda farklı düşünen siyasi bir parti var mıdır? diye sorsam. Ya da 43 yıldır yaşadığımız döviz krizine son vereceğini iddia eden varsa buyursun anlatsın. Prof şapkası varsa takarak anlatsın TL ile döviz kriziini nasıl çözeceğimizi, eğlenceli olur!

(Yılmaz Parlan)

Sosyal güvenlik fonlarının nasıl kullanacağına yönetimlerince karar verilmesi gerekir ve sosyal sigortalar Dairesi yönetimleri paranın sahibi olan işçi temsilcilerinden oluşması genel mantık gereği, ama hükümet kendi atadığı idare Meclisine karar aldırıp sigortanın fonlarını tüketmekte.. 3 5 yıl sonra geriye ödese de faizsiz ya da çok düşük faizli kullandığı için fon realde erimekte.. Bu yıllardır süren hırsızlıktır, emekçinin parasını çalanlara karşı ses çıkarmak gerek

(Murat Kanatlı)