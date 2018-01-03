Sevdiklerimizi kaybetmek yaşamın gerçeği ise

Huzurumuz için onları yaşamak da bizim gerçeğimiz olmalı...

(Eralp Şerifoğlu)

Siz bu halkı gerçekten “Gerizekalı” mı sanıyorsunuz?

TC’de bugünden geçerli olarak elektrik fiyatlarına zam yapıldı. Kim bilir belki de UBP’nin TC’den alıp da “3 katı ucuza” getireceği (her ne demekse?) elektriği geri TC’ye ucuza satarız da orada yaşayan insanlar da rahat bir nefes alırlar. Bugün bizde KDV hariç tarife yaklaşık 57 kuruş, 3’te 1’i (eğer bunu demek istemişse) 19 kuruş. Yani bizde artık 19 kuruş olacakmış diyor Özgürgün. TC’de bizim gibi tek tarife uygulamasında olanlar için herşey dahil tarife 42.64 kuruş oldu bugünden itibaren. Yazık yahu insanlara. En iyisi UBP’nin dediği gibi TC’den almak (toptan satış fiyatı 18.008 kuruş), tüm masrafları da ekleyince 19 kuruşa mal etmek (!) ve geri TC’ye vermek! Şaka bile değilsiniz! Siz bu halkı gerçekten “gerizekalı” mı sanıyorsunuz?

(Hasan Ulaş Altıok)



Vaatler o seviyeye ulaştı ki, sendikacı, muhalif vekilken keskin emek taraftarı ama koltuk görünce göç yasası çıksın diye oy verenler, sonrasında bakanken, vekilken kaldırmak için ciddi çaba ortaya koymayanlar göç yasasını kaldıracağız vaadinde de bulundu, reklamda dendiği gibi fındık sağlığa yararlıdır, yersen!

(Murat Kanatlı)



Yol ortasındaki seçim afişi dikkatimi çekti.

“Çocuklarımız göç etmesin” mealinde bir slogan.

Adaların kaderi derler “göç” için!

Pek öyle kaderci değilimdir.

Ama “göç”ün iki can yakıcı tarafı var.

Biri, gidenler…

Yani çocuklarımız.

Bir diğeri, çocuklarını bırakarak adaya, buraya göç edenler.

Ne birini anlayabildik, ne ötekini.

(Cenk Mutluyakalı)