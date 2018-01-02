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Sosyal Medyanın Sesi

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Sosyal Medyanın Sesi
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Dünyayı değiştirmek istersen yüreğine inan, dostlarına güven, sevgine sarıl. Yeni yıl senin başarılarının anahtarıyla tüm kapıları açacaktır.

(Selim Özmenek)

2018 sevgiyle, aşkla, hoşgörüyle, huzurla, bereketle, barışla, gel sen. Ona buna bakma, kötülüklere kulak asma. Güzelliklerle gel

(Ayşe Baysal)

Dün yılbaşını evde geçirdik, bir ara Türkiye'de neler oluyor diye baktığımızda geçen seneki Reina'ya İŞİD tarafından yapılan hunharca saldırının özür gösterilerek meydan kutlamalarına birçok yerde kısıtlamalar getirildiğini gördük. Bazı bölgelerde ise böyle özüre gerek duymadan, mahalle baskısından dolayı herhangi bir ("gavur icadı") kutlama yapılmadığını öğrendik. Televizyonu ve özellikle Türkiye kanallarını, aynı uzun adamı birçok farklı kanalda aynı anda bağıra bağıra konuşurken seyretmemek için genelde kapalı tuttuk. Yemeğimiz vegeteryan ağırlıklı olmasına rağmen, Refika hanım muhteşem bir de İran tavuğu pişirdi. Ben biraz rahatsız olmama rağmen güzel bir akşam geçirdik. Ama 2017'de yaşanılanları, bölgemizdeki gelişmeleri, savaşları, kuzeyimizdeki ülkede hapislerde tutulan yüzlerce düşünce "suçlusunu," halen yaşanmakta olanları ve bizi sarmalayan korkunç dönüşümleri düşününce 2018'in herhalde bundan da daha kötü olamayacağını düşünerek, barış ve sevgi dolu günlere olan beklentimden vazgeçmemeye karar verdim. Herkese güzel ve mutlu bir yıl geçirmeleri dileğiyle 2018'e hoş geldin diyorum.

(Mete Hatay)

Değişen sadece bir rakam. 7 yerine 8 oldu
Geriye kalan herşey ayni
Alkol-sürat-ölümlü kaza kol geziyor ülkemde
Zihniyetler değişmedikçe rakamlar değişse ne yazar...

(Cemil Garip)

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