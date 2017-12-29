Hayatımıza giren hiç bir insan veya paylaşılmış hiç bir olay gereksiz değildir. Kimisi varlığıyla, kimisi yokluğuyla bize bir şeyler öğretirler.

Ve insan ölmedikten sonra hiç bir şeyi konuşmak için geç kalınmamıştır....

(Halil Tunç)

Kıbrıs Televizyonları az izlenir demek kolay ! Basına şirketler sahip çıkmazsa ve kumarcılar basını ele geçirirse yarın ağlamamak lazım.

1 TL reklam vermeden bugün Kıbrıs Genç TV’yi sadece sosyal medyadan 3-4 saatte 50,115 Kişi gördü, 838 yorum ve 71 de paylaşım var . Bu bir rekor. ! Yayınlarımız uydu ile entegreli sosyal medyada da yayınlanıyor. Çağa ayak uyduruyoruz. Buradan şunu demek istiyorum. Biz Kıbrıslılar özellikle büyük şirketler basına sahip çıkıp bir medya planı çerçevesinde reklam vermeli. Sadece bize değil başarılı her mecraya değer verilmeli. Bankaları , gıda şirketleri , galeriler, perakende sektörü daha bir çok sektör bir plan çerçevesinde reklam stratejini hazırlamalı. Bana sövmesin yada ahbabımdır ayıp olur diye reklam vermemeli. Birbirimize sahip çıkmalıyız ve desteklemeliyiz. Sadece medyada değil tüm alanlarda var olmak için mücadele etmeliyiz. İngiltere’de dinlenirken aklıma gelenleri paylaşmak istedim.

(Tekin Birinci)

Singapur gibi olacağımıza biz gibi olsak dünyanın en güzel dini bizim islam dini başka bir yer olmaya baska bir seyler olmaya gerek yok.

(Bilal Dericioğlu)

Pozitif duygularla yeni yıla girmeye çalışalım.

Bir Çinli, bir de Koreli öğrencim. Benimle resim çekmek istediler, ben de ayrıca kendi kameramla çektirdim. DAÜ'de çalışmanın en güzel yanı 110 ülkeden insan tanımakta yatar.

Çinli öğrencimiz değişim programıyla gelmiş bir Moleküler Biyoloji ve Genetik öğrencisi. Koreli öğrencimiz ise Türkçe Öğretmenliği'nden. Çalışkan, terbiyeli, disiplinli ve hep pozitif gençler. Bütün bir dönem güldük sınıf olarak birbirimizin esprilerine. Başka türlü dersler çekilmez!!!

Koreli öğrenciye son esprim şu oldu: Her Arap humus yapmayı bilir, her Türk kebap yapar. Siz nasıl olur da Samsung tamirinden anlamıyorsunuz?

Koreli, Türk, Çinli, Ürdünlü, Filistinli ve tüm ülkeden gençlerin yolları açık olsun! Ülkemizi ve üniversitemizi hiç unutmasınlar.

(Ulaş Gökçe)