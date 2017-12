İnsanların borcundan içeri atıldığı, çıktığında ayni borcu faizi ile ödediği yerdir KKTC... 19 yıl vekillik yapanın trilyonlar kazandığı yerdir KKTC, arabada giden 2 ebeveyin 1 çocukla kaza yaptığında arabayı kullanmayan eşin ölmesi durumunda aracı kullanan eşin cinayetle yargılandığı hayatta kalan çocuğun da hem annesiz hem babasız kaldığı yerdir KKTC... devlet çalışanlarının sendikalı, hakları yenen özel sektör çalışanlarının sigortasız olduğu yerdir KKTC

(Yusuf Ares Özbil)

Bir keresinde yıl sonu karneme sınıf öğretmenim, öğretmen kanaat notu olarak şöyle yazmış "zekidir ama din ve ahlak dersine özen göstermeli " .. Bir diğer öğretmende almış olduğu notlar yüksek olabilir ama disiplinsizdir .... Bir diğeri de imtihanda sorulan sorulara ders kitaplarında yazmayan cevaplar vermektedir. Ders kitaplarına karşı ilgisizdir ..... Milli eğitim sisteminin robot yetiştirmekten, yalan yanlış bilgileri çocuğun kafasına kazımaktan, ta çocukluk yaştan insanı fişlemekten, insanı köle olmaya yöneltmekten başka bir işe yaramadığı ortada ... Peki , böylesi insanlık dışı bir uygulamaya , insanı köleleştiren basiretsizleştiren bir eğitim aldatmacasına hizmet edene ne demeli?

(Hamza Irgat)

Kıbrıs'ın kuzeyindeki turizm ile ilgili verilere şöyle bir baktım. Tabii ki ilk olarak gözüme çarpan turist başına düşen gelirdi. Bu verilere göre turist sayısında artış olurken turist başına düşen gelirde benzeri bir artış maalesef yaşanmamıştır. 1993 yılında turist başına gelirimiz 650 dolar civarındayken aradan 24 yıl geçmesine rağmen şu an turist başına düşen gelirimiz 600 dolar seviyesine bile ulaşamamaktadır. Eğer Güney'den gelen günübirlik turistik harcamaları düşersek bu gelir daha da düşecektir. Bu rakam Türkiye'de 700 dolar, Güney'de ise 950 dolar civarındadır. Bu ne demektir? Ya çok kalitesiz ucuz turist gelmektedir adaya, ya da acentelerin payı satış fiyatında fahiş oranda yansıtılmaktadır. Öte yandan 1993 yılında turistik tesislerde çalışanların %70'ini KKTC vatandaşları oluştururken, şu an çalışanların %85'ini ithal çalışanlar oluşturmaktadır. Dome otelde çalışanları düşersek bu sayı %90'a kadar çıkabilmektedir. Turizmin en büyük çarpan etkisi istihtamdır. Bu gerçekleşmezse tersi bir etki yapar. Ayrıca, 1993'te tesislerin %95'inde Casino yokken, şu an yatak kapasitemizin %70'ini Casinolu oteller oluşturmaktadır. 2020 yılında Güney'de açılacak Casinolar kuzeyi nasıl etkileyecektir? Bununla ilgili bir hazırlık var mı? Yani yumurtaların hepsini aynı sepete koymuş vaziyetteyiz. Ayrıca bu sürede inşa edilen otellerin çoğu Girne bölgesinde yapılmıştır. Şu an turizm sektörünün %70'i Girne bölgesinde yoğunlaşmıştır ve bu %70'in yarısını tek bir şirket çalıştırmaktadır. Partilerin turizm ile ilgili sektörün tekelleşmesinden, tek tipleştirilmesinden ve turistlerin kalitesizleşmesinden kaynaklanan problemlere karşı önerilerini göremedim. Yoksa gözümden mi kaçtı?

(Mete Hatay)