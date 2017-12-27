Partilerin programlarının tümünü inceleme fırsatı bulamadım ama görebildiğim kadarıyla tüm Dünya'nın ve bölgemizin NO.1 sorunu olan Küresel ısınmayla ilgili aday partiler ne gibi bir hazırlık yapmayı planladıklarını, hala daha yapılan propaganda sürecinde yeteri kadar veya hiç gösterememişlerdir. Küresel ısınma tüm gerçekliğiyle bölgemizi yavaş yavaş teslim almak üzeredir. 2030'ların sonuna doğru yaklaşık 2 derece asrın sonuna doğru ise 4 derece bir artış yaşanacağı iddia edilmekte. Bu da daha kurak bir gelecek ve daha fazla su kontrolu demektir, bu derecedeki ısınmaya daha dayanıklı bir tarım siyaseti geliştirmeyi gerekecektir. Adanın bölünmüşlüğü veya birleşik olması bu faciayı durduramayacaktır fakat Rum tarafıyla yapılacak işbirliği kaçınılmaz olan bu felaketi daha hazırlıklı bir şekilde karşılamamıza yardımcı olabilir. Bununla ilgili siyasetimiz ne olacaktır? Tarım siyasetimiz ne olacaktır? Neyse hükümetin bu konuda "zero" bir hassasiyet gösterdiğini zaten hala daha çok su isteyen bitkilerin ekimine izin vererek göstermiştir. Türkiye'den su gelmiş olmasına rağmen, kendi kaynaklarımızdaki anarşik ve kaotik su kullanımı eskiden olduğu gibi aynen devam etmektedir. Gelen suyun büyük bir bölümü ise denize dökülmektedir. Aç kuyuyu çek suyu sistemi geçmişte tüm kaynaklarımızın tuzlanmasına, yok olmasına neden olmuş ve olmaktadır. Her neyse oyum biraz bu konulara daha fazla kafa patlatacak ve öneriler getirecek adaylara olacak..

(Mete Hatay)

Ben Şehit Hüseyin Ruso Orta Okulu mezunuyum. Onun adını ilk kez o okula kayıt yaptırdığım gün öğrenmiştim. Milli bir kahramandı bizim için. Onun adının olduğu okulda okumak da bizim için bir şerefti.

O zamanlar bize söylenenlere göre, ne yazık ki Kaymaklı'da şehit olduğu tespit edilmiş ama naaşı kaybolmuştu. Daha doğrusu biz öyle sanıyorduk. Ne tuhaftır ki yarım asırdan fazla bir zamandır, adını okullara yollara, stadyumlara verdiğimiz bu şehidimiz yanı başımızdaymış. Ve kim ne derse desin bu bizim ayıbımızdır.

Uzatmayayım neticede onun kalıntıları bulundu. Ve ne yazıktır ki ayıbımız devam ediyor. Onu ebedi istirahatine nakledemiyoruz. Küçük bir tabutta ondan kalanları ruhuyla birlikte hapis tutuyoruz.

Sebep ise aile den gelen haklı bir talebin hâlâ karşılanır olmamasıdır.

Aile, kayıplarının şehit olduğu yere, kaymaklı şehitleri anıtına defnedilmesini istiyor. Zira yarım asırdan beridir Öğretmen Ruso'yu anmak istediklerinde oraya koşmuşlar..Onu orada hissetmişler.

Ve ne yazık ki bazıları bu haklı talebe şimdi kulak tıkıyor.

Gerekçeleri nedir bilmem.

Ama şu kadarını söylerim ki, eğer bu haklı talep yerine getirilmezse bu ülkede hiçbir gence Manevi Değerlerden bahsetmeye kalkmayalım.

Vatan demesin kimse...

Milli bayramlarda da hamasi nutuklar atmasın.

Bir şehidin kemiklerini bir kutuda bekletenler, dinden imandan hiç ama hiç bahsetmesin sakın....

(Bülent Dizdarlı)

Hüseyin Ruso'nun yani şehitin naasina eziyet var.Daha ne kadar bekletilecek!

----Yokmuş gibi davranilamaz.Derhal uzlaşı."No excuse"-

***Şehit düşmesinden 54'üncü senei devriyesinde huzur bulamadi.

***54 sene sonra bulunan naaşı halâ toprakla buluşmadi.Bu durum şehitin naaşına eziyettir.

***Şehit düşmesinin 54.senei devriyesi olan dün Kaymakli'daki Huseyin Ruso anitinda toren duzenlendi.Sonra, ruhuna "Dua Mevlid"okundu ama şehitin naaşı hala daha toprakla bulusmadi,defnedilmiyor!

***Bu ne pehriz bu ne lahana turşusudur."No excuse".

(Ferda Cambaz)

Hadeyin yaşadık elektrik faturaları 3-4 kat ucuzlayacak. ama seçimlerden sonra. madem ki ucuzlayabilirdi o kadar yıl niçin pahalı yüksek fiyattan sattınız elektriği ?

(Bilal Dericioğlu)