Adaylara bakın, aşağı yukarı seçim sonrası bürokrasiyi kimin yöneteceğini de görürsünüz... kaybedenler kamuyu yönetecek. Kazananlar zaten vekil...

(Hüseyin Ekmekçi)

Ne yazık ki ülkede ne yediğimizi bilmiyoruz! İnsanlarımız kanserden dökülüyor, çocuklar KANSER ile savaşıyor... Şu slow food temelli #cittaslowkriterlerini küçük bir ada ülkesi olarak benimseyip faaliyete geçirebilsek. Tohumdan Sofraya giden yolda gıda yönetimi ile ve çevre sorunları hava kirliliğine, iklim değişikliğine karşı enerji verimliliği, bisiklet yolları gibi çevreci projeleri aktif hale getirebilsek bu kanser vakalarının %, 50 si önlenebilir insanlarımız sağlıklı yaşam kalitesine kavuşur ..! Ama ne yazık ki bizim cittaslow yöneticilerimiz ve duyarsız halkımız cittaslow oldukta ne oldu diyebiliyorlar... Ya da cittaslow u bir turizm kalkınma modeli olarak görüyorlar... Öyle değil önce insan ve çevre sağlığı için tohumlarımızın, toprağımızın çevremizin korunması konusunda çalışmalara turizm konusu kadar önem verilmelidir... Geleceğimiz için yönetim ve adaylardan beklediğimiz budur!

(Umut Kurşun)

Evet sosyal medyaya bel bağladık ve umudu kestik nicedir basılı medyadan. ama çok sayın adaylar bu kadar da yormayın lütfen bizi. her yerden, facebook, twitter, instagram vs her yerden fışkırıyorsunuz. fikirler olsa neyse de özellikle hanımlar. fotoğraf afişlerinizle kapladınız her yanı. artık taciz noktasına geldi, yapmayın.

(Tijen Zeybek)

Biri "pazartesi sendromu" mu dedi? Yeni yıla 6 gün kala, işyerinizde kahvenizi içip haftanızı planladığınız bir pazartesi sabahı; kapınıza bir kadın gelse... "Bugün doğum izninden dönüp işe başlayacaktım. Cumartesi aradılar 'işten durduruldun. Pazartesi gel istifa kağıdını imzala' dediler. Ama ben istifa etmedim. Ne yapmam lazım?" dese... Yeni doğmuş bebeği ile, yeni yıla bir hafta kala işsiz kalmış bir kadına ne derdiniz?

(Münür Rahvancıoğlu)

Seçim nasıl güzel bir hayal dünyasıdır yarabbim... Şimdiden 8 hastanemiz, yeni bir hava yolu şirketimiz, yep yeni bir sistemimiz, Amerikan tipi yonca kavşaklarımız var... Sağlıkta İsviçre, eğitimde Japonya, Turizmde İspanya, üretimde Almanya, teknolojide ise Amerika olduk... Bekle bizi galaksi, daha iki haftamız var... Atmasyona oy verme, bırak “Beytambal Galsın”..

(Mahmut Anayasa)