banner107
banner69
4 0
2019 Yeni Jeep Cherokee görücüye çıkıyor
2019 Yeni Jeep Cherokee görücüye çıkıyor
23 0
 
La Liga'da 1,5 milyar Euro’luk maç
La Liga'da 1,5 milyar Euro’luk maç
55 0
Avrupa'da devler çarpışacak
Avrupa'da devler çarpışacak
16 0
22 0
14 0
19 0
banner108

Sosyal Medyanın Sesi

banner27

banner109
Sosyal Medyanın Sesi
banner87

 Çocukla evlenir,
- Rüşvet yer,
- Harama el uzatır
- Rüşvet parasıyla Umre'ye gider
- Off Shore'da para tutar, vergi kaçırır, faiz alır
ama Noel kutlamaz! Zaten kimsenin Noel (Hz. İsa'nın doğduğu kabul edilen 25 Aralık) kutladığı filan yok, o da sizin salaklığınız. 

(Cengiz Ozaner)

Kaçak av yapan kişi yakalandı ve 25000 Euro para cezasına çarptırıldı. Haber bu sabah gazeteden okundu.
Ama nerede Güney Kıbrıs’ta.
Bizde cezası ne? 
Hep söylediğim bişey vardır. Cezalar caydırıcı olmak zorunda adamın canını yakmak zorunda ki bir daha asla yapmasın,yoksa adam cezasını öder yine yapmaya devam eder. Ülkemizdeki çevre kirliliği, yollardaki çöpler, deniz kıyılarımız dağlarımız ovalarımız havamız ve trafik, her şeyi mahvettik. Birincisi denetim yok bunu yapacak adam yok, ikincisi umursayan yok. Sadece ceza tabelalarını asıp bırakıyoruz. Cezalar da komik, Uygulama yok.

(Ahmet Özant)

'Mühürlenmiş siyaset'in zamanı kırılmalı diye düşünüyorum; umut elbette her zaman var oldu, olacak da! 'düşünce özgürlüğü'ne inanan/ hazmetmiş 'insan haklarına saygılı, içinde yaşadığı coğrafyanın sorunlarına çözüm üretirken, sınır komşularını da kendi insanı gibi hesaba katacak kadar vicdan sahibi entellektüel mesleki donanımı ve ahlakı güçlü insanların davetle siyasete çağrılması son derece sevindirici bir gelişme.

(Ayşen Dağlı)

Vatan uğrunda mücadele eden, bu uğurda şehit olan, gazi olan tüm mücahitlere ve askerlere sonsuz teşekkürler. Toprak; eğer uğrunda ölen varsa vatandır.

(Derviş Atakan)

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.