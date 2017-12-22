Çocukla evlenir,

- Rüşvet yer,

- Harama el uzatır

- Rüşvet parasıyla Umre'ye gider

- Off Shore'da para tutar, vergi kaçırır, faiz alır

ama Noel kutlamaz! Zaten kimsenin Noel (Hz. İsa'nın doğduğu kabul edilen 25 Aralık) kutladığı filan yok, o da sizin salaklığınız.

(Cengiz Ozaner)

Kaçak av yapan kişi yakalandı ve 25000 Euro para cezasına çarptırıldı. Haber bu sabah gazeteden okundu.

Ama nerede Güney Kıbrıs’ta.

Bizde cezası ne?

Hep söylediğim bişey vardır. Cezalar caydırıcı olmak zorunda adamın canını yakmak zorunda ki bir daha asla yapmasın,yoksa adam cezasını öder yine yapmaya devam eder. Ülkemizdeki çevre kirliliği, yollardaki çöpler, deniz kıyılarımız dağlarımız ovalarımız havamız ve trafik, her şeyi mahvettik. Birincisi denetim yok bunu yapacak adam yok, ikincisi umursayan yok. Sadece ceza tabelalarını asıp bırakıyoruz. Cezalar da komik, Uygulama yok.

(Ahmet Özant)

'Mühürlenmiş siyaset'in zamanı kırılmalı diye düşünüyorum; umut elbette her zaman var oldu, olacak da! 'düşünce özgürlüğü'ne inanan/ hazmetmiş 'insan haklarına saygılı, içinde yaşadığı coğrafyanın sorunlarına çözüm üretirken, sınır komşularını da kendi insanı gibi hesaba katacak kadar vicdan sahibi entellektüel mesleki donanımı ve ahlakı güçlü insanların davetle siyasete çağrılması son derece sevindirici bir gelişme.

(Ayşen Dağlı)

Vatan uğrunda mücadele eden, bu uğurda şehit olan, gazi olan tüm mücahitlere ve askerlere sonsuz teşekkürler. Toprak; eğer uğrunda ölen varsa vatandır.

(Derviş Atakan)