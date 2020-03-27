Kamu çalışanlarından ve emeklilerden 3 ay kesinti yapacaksınız, ama özel sektörde çalışana 2 ay ödeyeceksiniz. Üstelik, ödemeyi Nisan sonu yapacaksınız. Millet 15 gündür evinde, işyerlerini kapattınız, neyle geçinecek bu insanlar? Üstelik, 3. Ülke vatandaşlarına kuruş vermeyeceksiniz. Ne yiyip ne içecek bu insanlar? Hırsızlık mı yapsınlar? Sizin yöneteceğiniz hükümet bu kadar olur.

(Nezihi Beyaz)

Sanki böyle meclisteki tüm partilerin katılımıyla kurulacak, herkesin alınan kararlarda ortak sorumluluk alacağı ve ortak akılla ülkeyi yönetecek, bu paketi revize edecek bir Ulusal Mutabakat Hükümeti lazım gibi... Bir de soru şudur Siyasette Birlik Beraberlik şimdi değilse ne zaman? Ersin Tatar Başbakan olarak kalsın tabi onsuz geçmez bu günler

(Mehmet Ekin Vaiz)

Be arkadaşlar tehlike uzakta değil hükümet tabii ki tedbir alacak. Hükümette kim olursa olsun ister UBP ister CTP ister Halkın Partisi ister TDP ister TKP bu önlemleri fazlasıyla alacaktı. Bu hükümet simdi bu insanları memurları işçileri ödeyecek. Mart ayını hele böyle evden çıkma yasağı devam etsin gelir getiren daireler kapalı kalsın görün bakalım ne olacak? Hükümette kim olursa olsun sıkıntı olacak. Bu adamlar istifa etse kim yapacak bu işleri denemedimiyik 4 parti bir oldu ,yüzüne gözüne bulaştırmadı mı? keşke kalsalardı da göreydim ne yapacaklarını, eleştirirken dozunuzu kaçırmayın. Lütfen Kıbrıs Türkü rahattır menfaatine dokunursan acı acı bağırır. Bazıları unuttu galiba ne zor günlerden geldiğimizi 74 öncesi evden veya koyun dışına çıkamazdık ama hepsini başarmadımıydık. Herkes sağduyulu olsun lütfen yapıcı olalım yıkıcı olmayalım. Telefonu açan bir eleştiri bir eleştiri çok yazık.

(Alpay İnce)

Siyasi partiler personel çalıştıracaksa, örgüt binası kiralayacaksa, seçim kampanyası yapacaksa bunun parasını halkın vergileriyle ödemeyecek. Toplayacak üyelerinden bağışını aidatını ne yapacaksa ona göre yapacak... Siyasi partilere devletin yaptığı katkı kaldırılsın. Bu kaynak önce virüsle mücadelede daha sonraki dönemlerde de devletin gerçekten ihtiyaç duyduğu alanlarda kullanılsın...

(Göktürk Ötüken)

Evet kafalar iyice karıştı. Bakanlık sessiz. Dün kullanılan tarama testleri toplumda bomba etkisi yarattı. Biyolog Hasan Sarpten bu tarama testlerinin veya hızlı testlerin alınan kan örneklerine uygulanan ve virüse karşı vücudun oluşturduğu ANTİKOR düzeyini ölçen testler olduğunu söylüyor. "Bu testlerin güvenirliği yüzde 90'dan fazladır ve tek yanılma olasılığı "yalancı negatiflik" adı verilen durumdur. Bu testler, antikor ölçtüğü için virüsün yeni bulaştığı durumlarda henüz yeterli antikor oluşmadıysa negatif çıkabilir. Ancak, pozitif çıkma durumunda testin doğruluğundan şüphe edilmez. Bu testlerde IgG ve IgM şeklinde iki pozitif durum söz konusudur. IgG geçmişten hastalığın geçirildiğini, IgM ise virüsle ilgili antikorların oluştuğu ama henüz tam olarak taşıyıcıliğın sonlanmadığını gösterir" diyor. Yani bu insanların tarama testinde pozitif çıkmış olmaları. Bu hastalığa yakalanmış olduklarını, tanı testinde negatif çıkmış olmaları iyileşmek üzere olduklarını gösterebilir diyor. "Bu kişilerin, hızlı testte IgM pozitif olması hastalığı sempton göstermeden geçirmişler ve vücutlarında antikor oluşmuş olduğunu gösterir. Bununla birlikte, PCR negatif olması da virüs sayısının hastalığın son aşamasına geldiği için vücutta azalmasına bağlıdır."

Öte yandan doktor Burcu Özbakır durumu şöyle özetliyor, "Tarama testlerinin bir sensitivite yani hasta olanı yakalama oranı, bir de spesifisite yani sağlıklı olanı doğru tespit etme oranı vardır. Coronavirus serolojik tarama (Hızlı test) testi için de bu oranlar oldukça iyidir ancak tüm tarama testlerinde olduğu gibi mükemmel değildir, bu sebeple adları ‘tarama testi’dir. Tarama testinin başarısı hastayı yakalamak üzerine olduğu için, paneli geniştir ve hasta olmayan bazı insanlar da pozitif çıkabilir, tanı testi işte bütün pozitiflere bu nedenle yapılır. Ayrıca tarama testi geç pozitifleşen bir test olduğundan şikayetsiz toplum taramasında da kullanılamaz. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), tarama testini karantina koşullarında belli bir süreyi geçirmiş bireylere önerir tam da bu sebeple, yoksa kit olmadığından değil."

Yani buradaki soru, anladığım kadarıyla tarama testindeki pozitiflerin, hastalığı geçirmiş oldukları için mi çıktığında takılı kalıyor. Eğer Salamis çalışanları ve özellikle polisler IgM pozitif iseler. Sağlık bakanlığının bunu açıklaması gerekir. Çünkü Salamis'tekiler hastalığı belli ki semptomsuz, fark etmeden geçirmişler. Bunun için özellikle evlerine gidip gelen polislerin bulaşıcı olduğu devrede temas ettiği kişilerin de bir an evvel test edilmesi ve karantinaya alınması gerekmektedir. Eminim gerekenleri bakanlık yapmaktadır. Umarım!!

(Mete Hatay)