Şimdiki bu eşitlik tartışmaları bana iki önemli dönemi hatırlattı. 1974 öncesi ve sonrası. 74 sonrası Ecevit'in fikirlerinden de etkilenerek, bazı bölüşümler yapılmıştı Rum mallarıyla ilgili. İktidarın yanında, muhalefet de ganimetin, sosyal adalete göre paylaşılmasını ve yanlışlıkların yeniden üretilmemesi gerektiğini söyleyerek her aileye eşit paylaştırılmasını önerecekti. Yani 500 dönüm bırakan da, hiç bırakmayan da eşit alacaktı. Bazı muhalefet milletvekilleri, bunu genişleterek, ya Galatya, ya Ergazi'nin topraksız köylüsü ne olacak diye bağırmış ve kuzeydeki göçmen olmayanlara da mal dağıtımı sağlanmıştı. Hükümetin Türkiye'den getirdiği insanlara verilen malların yanında. Sözde "Adil" dağıtım yapacaklar diye bugüne kadar sürecek ganimet kavgasının temelleri işte o dönemde atılacaktı (torpil falan ekstrası). Bir de 63-74 dönemi vardı. Eşitlik bu dönemde, kelimenin tam anlamıyla eşitlikti. İdarenin elindeki kaynakların en az olduğu bu dönemde, herkese aynı ücretle başlayan, ev kiralarının eşitlendirilmesi, kaynakların eşit dağıtılması üzerinde kurulmuştu, ta ki 1968'de açılan kapılardan sonra normalleşme başlayana ve Rum tarafına çalışmaya gidenler farklı maaşları gettolara getirene kadar. Sanırım ilk sendikal eylemin yapılması bu tarihten hemen sonradır. Ve eşitlik biçimi ve talebi değişmiş, herkese eşit değil işe ve mevkiye göre maaş talep edilmeye başlanacaktı. Onun için merak ediyorum "eşitlik" diyen arkadaşlar ne tip bir eşitlikten söz ediyor?

(Mete Hatay)

Yapılan tüm uyarılarda, verilen tüm bilgilerde bu virüsün 60 yaş ve üzeri ve başka bir rahatsızlığı olan insanlarda tehlikeli ve ölümcül olduğu bilgisi veriliyor.

Yani covid-19'un bir yaşlılık hastalığı olduğu algısı yaratıldı.

Bu yüzden insanların büyük bir bölümü bana bir şey olmaz düşüncesi ile hareket etmektedir..

(Ercan Saymen)

Dünyayı saran kapitalizm rüzgarı nasıl engellenir diye kafa yorardık,imkansız derdik.Sanırım Korona ve bundan sonra çıkacak virüsler sayesinde ülkeler giderek içe kapanmaya başlayacak. Ve Karl Marx yeniden borsada değer kazanacak. Komünizme doğru bir yolculuk başlayabilir ,ne dersiniz

(Ahmet Ersöz)

Sabah saatlerinde bir vaka, Cengiz Topel Hastanesi’nde ciddi bir kaosa neden oldu. Diyaliz hastası bir annemizin bulguları, bir anda “bir bölgenin yükünü çeken” hastanenin kapatılması, garantina altına alınmasını sağlayabilirdi.

Saatler süren bekleyiş,, “negatif” sonucu ile yerini huzura bıraktı.

Ama, bu sürede akıllara gelenler aslında ders niteliğinde. Sağlık sistemini de bulaş içine çekmeyecek şekilde vatandaş olarak her önlemi almak boynumuzun borcudur.

Bir de, pozitif çıkan son vaka, daha önce hastaneye başvurmuş ama testi negatif çıkmıştı. Ateşli hastaların evine gönderilmemesi ve gözlem altında tutulması yönünde adım atıldı. Bu pozitif hastanın Bu sürede evinde istirahat etmesi kendi garantina koşullarını oluşturacak bilinçte olması da ciddi bir bulaşı önledi.

Her hikaye, bir tecrübe arkadaşlar. Daha önce böyle bir salgınla mücadele etmeyen sağlık sistemimiz hem kendi tecrübelerinden hem de dünyanın yaşadığı tecrübelerden ders alarak ilerliyor.

Kendi hikayemizi yazıyoruz. Umarım mutlu sonla bitecek.

(Hüseyin Ekmekçi)

Sabah uyandım ve ne güzel haber dedim!

Altındaki yorumları gürdüm,

"Pisliğinizi bize bıraktınız, gidişiniz olur dönüş olmaz"

"Külfet oldunuz bize"

"Bir daha gelmeyin"

"Gittiğiniz yerde kalın biz bize yeteriz." Ve dahası..

Bu adada, bu yüzyılda sizin gibilerle ayni kimliğe sahip olmak... Utanç verici, yorumu yapanların Roma'dan, Dubai'den resimleri var... acınası bir toplumuz. Başka hiçbir şey değil!

(Serhan Kocero)

İşte beklenen ideal hizmet: Başkan Ahmet Benli, Gönyeli belediye sınırları içindeki 65 yaş üstü kişilerin sayısını 1,530 olarak belirledi... Bu yaşlıların 3 günde bir sosyal hizmet alabilmeleri adına belediye bölgesini 3'e ayırdı... Gönyeli Belediye Bölgesi yaşlılarının ihtiyaçları, kronik ilaçları dahil, 3 günde bir evlerini ziyaret edecek olan belediye görevlileri tarafından sağlanacak... İşte beklenen ideal hizmet... Her gün 510 eve dönüşümlü olarak hizmet...Tüm belediyelere örek ve ilham olması dileğiyle... İhtiyaç içindeki yaşlı insanlara öyle "evinizde kalınız" telkinleriyle olmuyor bu iş... Onların evde kalabilmelerini sağlayacak önlemler de ilgililer tarafından alınabilmelidir...

(Ahmet Tolgay)