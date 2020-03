Her kesim birbirini fedakarlığa davet ediyor. Her kesim de elinden gelen fedakarlığı yapmalı. Öyle bir dönem ki, “külfeti” hep birlikte paylaşıyoruz. Nimeti de beraber paylaşmalıyız. Bu nedenle kamu maliyesinin “aktif çalışanlara haklarını vermek” ve “geri ödeme takvimi ileride açıklanmak koşulu” ile, geri kalan kamu personeline “eşit maaş” verme kararı adildir.

Bu dönemde “beslenme ve barınma” dışında bir talep de yoktur. Banka, kart giderleri dahil...

katılmayanlar olacaktır, özel sektör zaten bu süreci böyle geçirecektir...

(Hüseyin Ekmekçi)

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin yardım dağıtımı esnasında yaşanan kazaya hepimiz yol açabilir miydik? Evet, yol açabilirdik! TDP Gençlik Örgütü’nden yardıma giden arkadaşlarımız, sadece Harmancı’nın görevde olduğu LTB’de değil, memleketin her hangi bir yerinde yardıma ihtiyaç duyan herkese sorgusuz sualsiz gidebilecek duyarlılıkta insanlardır. Tıpkı CTP Gençlik Örgütü'ndeki arkadaşlarımız gibi… Birçoğunu tanıyorum ve öyle olduklarını biliyorum. Nitekim daha önce çok defa gitmişlikleri vardır tümünün de...

Ben bu açıdan insanların fotoğraf karelerinde yuvarlaklar içerisine alınarak deşifre edilmelerinden vicdanen büyük rahatsızlık duydum. Bu virüsle mücadelede başarılı olacaksak, bugüne kadar edindiğimiz davranış kalıplarından uzaklaşabildiğimiz ölçüde olacağız. Burada bir süreliğine yardım çalışmalarını eskiden yapmış olduğumuz şekilde yapmamak ve uzmanlara kulak verip evde oturmak, etrafta kalabalık yaratmamak da var, bu süreçte birbirimizi bu şekilde kırıp dökmemek de…

Henüz hiçbir şeyin garantisi yokken, yani yarın sende de bende de bu virüs çıkabilecekken uzmanların tavsiyelerine sıkı sıkıya bağlı kalmak yapabileceğimiz en iyi şeydir. Gerisini süreç tamamlandıktan sonra oturup konuşuruz.

(Birol Karaman)

Vallahi 65 yaş üstü hepimizden daha iyi idare ediyor bu işi. Ve konuyu bizden daha iyi anlamışlar. Soruyorum tanıdığım yaşlılara nedir erzak durumun falan diye. Onlar bana "oğlum benim hayatımın yarısı göçmenlik, yarısı savaşlarda geçti da iki hafta evde galamayacam?" "Bak tarhanam orada. Mulihiyam var şu kurutmuştum. Mercimek, bakla, kuru bakliyat erzağım her zaman zaten vardı. Benim evde yaptığım ekmeği bir hafta yeyebilin!! Ne gerek var öyle her dakka, her dakka bakkala!!!!" Diğer taraftan genç bir baba söylenir, "ya elektriğin asvalyası atarsa kime çağıracam?"

Evde kal lütfen..

(Mete Hatay)

Hep böyle oluyor zaten nerde bir felaket oluyorsa en büyük darbeyi yine emekçi ve emekliler yemekte Gözler 13. Maaşta Korona Virüs Bahane kesintiler şahane. Hatırlarsanız büyük yangında, büyük sel felaketlerinde ve ekonomik krizlerde yük yine çalışan emekçi ve Emeklilerin omuzuna bindirilmişti. Ne tuhaf her felaket her krizler ne dense Ulusal Birlik hükümetinde yaşanmakta daha önce Girne’de çıkan büyük orman yangınında hükümet öncelikle çalışanlar ve emeklilerde yüzde bilmem kaç kesmişti. Yaşanan sel felaketinde Hükümet tekrar çalışan emekçi ve emeklilerden yüzde bilmem kaç kesmişti. Günümüzde korona virüs belası ortaya cıktı yine bir gecede alınan kararla emekçilerden ve 4000 TL ve üzeri maaşlardan %25 kesinti yapılacağı kararı alındı. Buna karşı değilim fakat geçmişte yapılan kesintiler bence yerine gitmediği gibi her altı ay da yapılan artış da 3 yıl boyunca yapılmamıştı tabiiki mahkeme kesitleri onaylamadı geri iade edilmesini istemişti ardından secim genel secim yapılmış başbakan dahil birkaç bakan sandıkta kalmıştı ki o dönem korona belası gibi ölümcül vaka yoktu. Hükümet bu kez yıllardır karşı çıkıp nasıl on üçüncü maaş belasından kurtuluruz için çareler ararken koronavirüsü ortaya çıktı. Tam egemen güçlerin karar vericilere fırsat doğdu 10 ay sonra emekçi çalışan ve emeklilerin alacağı 13 maaş a göz koydular ve ödenmeyeceğini bir gecede karara bağladılar. Soruyorum ilk 14 gün çok önemli hata üç ay önemli kesintiler eyvallah ta anlamadığım on ay sonra anayasada var olan 13.maaşa neden el koyup ödemeyeceklerini beyan ediyor sevgili hükümetimiz.

(Niyazi Ergülen)