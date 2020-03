Be arkadaşlar lütfen vazgeçelim artık acımasızca eleştirmekten.herkes kendine görev saydı sanki.oturur klavyenin başına başlar bombalamaya. Akıncı’yı, Tatar’ı ,Özersay’ı, Pilli’yi, Amcaoğlu’nu, diğer bakanları, doktorları, hemşireleri, polisleri vs.vs.vs aklımıza gelen her şeyi ,herkesi eleştiriyoruz.

Yanlış yapıyoruz.

Bu insanlar sanki her birkaç yılda bir böyle bir kriz yönetir. sonsuz imkanlar, sınırsız bütçe vardır. İlk günden beri nerdeyse her gün saatlerce toplandılar. Çoğunlukla doğru, bazen de yanlış veya eksik kararlar aldılar. Yanlış ve eksiklerini fark ederkenden düzeltmeye çalıştılar. Halkın sesine de azami kulak vermeye çalıştılar.

Sonuç olarak her şeyi doğrumu yapıyorlar? Hayır. Yapamazlar zaten. Hangi ülke her şeyi doğru yaptı zaten? Hiçbiri.

İmkanları en iyi ülkeler en yanlışları yaptı ve yapıyor.

Şimdi sıra ekonomik önlemlere geldi. Çünkü Corona’dan sonra en büyük sıkıntımız bu olacak. Nasıl önlemler alınacak?

Sıkıntılara merhem olacak mı?

Göreceğiz.

Bence bu insanlara haksızlık etmeyelim. İçinden geçtiğimiz dönemde teşvik edelim. Kendimize göre yanlışları yazarken üslubumuza çok dikkat edelim. Bugünlerde en fazla toplumsal barışa, toplumsal bütünlüğe ihtiyacımız var.

Süreçte en fazla sorumluluk alanlara moral verelim, destekleyelim. Onlar da sonuçta insan, aile babası, ana evladı ,emin olun en fazla ihtiyaçları olan şey budur.

Evde kalın.

Kendinize, ailenize, yakınlarınıza, arkadaşlarınıza en önemlisi topluma ve insanlığa karşı sorumlu davranmaya gayret gösterin.

(Kemal Köseoğlu)

Birbirimizin bütünsel iyiliğine odaklanalım.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli'yi eşiyle Kıbrıs'a yerleşmek için kesin dönüş yaptıklarından beridir tanırım. Yıllarca eşiyle aynı dolmuşta Güzelyurt-Lefkoşa arasında işlerimize gidip gelirken yanyana oturduk. Doğal olarak bir samimiyet kurduk. Ali bey ise sağlık bakanı olana kadar tüm ailemizin doktoru oldu. Bugün babamın yaşıyor olması zamanında teşhis koyması nedeniyledir ki o dönemde birçok insan inme geçirip kurtarılamadı. Neden bunlardan söz ediyorum?

Çünkü Ali bey gerçek bir hümanisttir. Elinden gelse tüm insanlığa yardım edebilecek kocaman bir yüreği vardır. Dürüsttür ve haksızlığı sevmez. Eşi de öyledir. Ben Ali beyi partiler üstü görüyorum. Her ne kadar partisi ve kabineye uymak durumunda kalsa da. Bakanlığını yaptığı sağlık zor olan 2 bakanlıktan biri. Nereden tutsa elinde kalacak gibi. Partisinin vizyonu ortada. Ters düşme olasılığı yüksek. Küçücük toplumumuzu ondan daha küçük çıkarlar için düşünmeyen yöneticilerle yaşadığımız gerçeği var. Fakat çok şükür kriz anında bütünleşen insanımız da çok. Bunun yanında krizden dolayı haksız karalamalar da çok. Herkes için. Anormal bir durum yaşıyoruz ve anormal tepkiler göstermemiz normal diyesim var ama galiba dedikodu tüm zamanlarımızın daimi yoldaşı. Bir silkinelim ve her birimize sahip çıkalım. Birbirimizin bütünsel iyiliğine odaklanalım. Hükümetimiz bize sahip çıkmakta geç kalmış olsa bile.

(Öztül Özerdem)

Yürüyüş yapmak amacıyla Girne merkeze yürüdüm; dükkanlar kapalı, sokaklarda sadece Afrikalı gençler ve ne amaçla dışarda olduğunu bilmediğim T.C.li insanlar var. Yerli insanımızın dışarı çıkmadan kurallara uyması harika. Böyle giderse, salgını en az zararla atlatacağımıza olan inancım çoğalıyor.

(Nezihi Beyaz)

Kimseyi eleştirmeden akılda satmadan 27 Mart gelmeden eğer devlet test kitlerini alırsa biz laboratuvarcılar ev ev gezerek hiçbirşey beklemeden toplumun sağlığı için bu testleri yapmaya hazırız .Bu işin yolu budur.Nerde olduğumuzu bilmeliyiz.

(Mustafa Emiroğluları)

Kredi taksitlerinin 3 ay ertelenmesi açıklaması bankalara borcu olanları boşuna heyecanlandırmasın.

Bu sadece işyeri kapatılan işletmeler ve orda çalışanlar için geçerlidir.

Diğer borçluların bir eli yağda bir eli balda ya onlar için bir önlem yok. Açıklamayı doğru dürüst yapın da insanlar umutlanmasın.

(Songuç Kürşad)