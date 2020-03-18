Karantina demek izole etmek demektir!Karantina şüphedir!

Evde karantina yoktur, olamaz!

Tüm şüpheli temaslar tespit edilip gerçek karantinaya sokulmalıdır!14 gün!

Bu bizi çok büyük tehlikeye sokuyor!

En büyük örnek: Güney Kıbrıs yönetimi şüpheli ve KKTC li olan kişileri 14 gün karantina merkezine gönderdi!

Çünkü doğrusu budur!

Önlem alalım sn yetkililer!

(Erol Uçaner)

Bir dileğim var: Evet, ciddi ve tarihi bir salgınla karşı karşıyayız... Bu küresel felaketle, sarmalına girdiğimiz bu küresel sağlık tehdidiyle mücadele ederken, toplumsal özelliklerimizi de göz önünde bulundurmak ve sağlıktaki duyarsızlıklarımızı bu yeni ölümcül meseleye de bulaştırmamak zorundayız... Biz, ısrarlı ve aşırı tedbirsizliklerimizden dolayı salgın olmayan hastalıkları ve bazı ölüm türlerini de salgın durumuna getirdik bu ülkede... Kanser, koroner hastalıklar, diyabet, tansiyon, koah gibi.. Bu saydıklarıma başkaları da eklenebilir... Başıboş düzenimizden dolayı kanserin, kalbin, tansiyonun, diyabetin girmediği ev kalmadı... Kapalı mekânlarda sigara içilmesini bile önleyemeyen ve zararlı beslenme alışkanlarından vaz geçemeyen bir düzenden söz ederim... İçinde bulunduğumuz kritik günlerde bu bağlamdaki sınıfta kalmışlıklarımızın ve duyarsızlıklarımızın da gözden geçirilmesini ve tüm bu konulardaki zaaflarımızın güncel mücadelemize yansıtılmamasını dilerim...

(Ahmet Tolgay)

Korona olayında, tüm insanlığın çıkarması gereken dersler ve en azından bundan sonrası için Ödevleri var mı? Olmalı.Bir zahmet meseleye bir de bu gözle bakalım...

(Süleyman Mert)

Arkadaşlar dün başhekim abim dostum Mustafa Kalfaoğlu’nun talebi doğrultusunda şantiyelerimizde ofis olarak kullandığımız konteynerlerin bir tanesini hastanemize yollamamızın haberinin bu kadar yankı yapması beni biraz şaşırttı biraz da mutlu etti. neden diyeceksiniz uzun zamandır toplum olarak duyarsızlaşmıştık. Bazen insan birşey kaybeder ayni zamanda döner başka birşey kazanır. Belki bu süreçten birbirimizi tekrar düşünmeyi, birbirimize değer vermeyi ve çevremizde başka insanların da yaşadığını fark ederek çıkarık. Evden çıkmassak bu hastalığı ülkemizden def edeceğiz. Hastalığın bittiği gün yalnız bizleri daha büyük problemlerin beklediğini de unutmamak lazım. Ondan dolayıdır ki bugün birlik olma günüdür. Hastalık üstünden politika yapma siyaset uğruna birbirini karalama günü değil. Dün eleştirdiğimiz doktor arkadaşlar bugün bu virüse karşı yoğun bir tempoda hazırlanıyor. Eleştirdiğimiz siyasilerimiz hemen hemen hepsi tehlikeli yaş gruplarında olmalarına rağmen toplantıdan toplantıya girip bu hastalığı ve beraberinde getirdiği krizi nasıl aşarız diye yoğun bir mesai harcamaktadır. nasıl bizim annemiz babamız bize biz çocuklarımıza dışarı çıkmayın derken, onlar da birilerinin annesi birilerinin babası ve birilerinin evladı.bunu da göz ardı etmeyin. bu virüs dünyada özellikle Avrupa’da hızla büyüyor. Biz adayık virüs konusunda avantajlarımız büyük korunabiliriz. Ama bu süreç daha uzun sürecek 27 Martta kurtulacayık diye düşünmeyin. hastalıktan kurtulsak ekonomik boyutu boy gösterecek. sabırlı olalım birbirimize anlayışlı olalım . toplumsal birlik içinde hareket edersek güzel günler bizi bekler saygılarla.

(Koral Bozkurt)

Yüzlerce kere daha önce de söylendi. Bankamatik kartı alın, cep şubesi kullanın. Şu an kredi alma, mevduat defteri yazdırma zamanı değil. Siz bu elzem olmayan işlemleri yapacaksınız diye bankalarda çalışan arkadaşlarımızın sağlığını tehlikeye atmayın. Sizden ricam bankalara gitmeye bağımlı olanlar, oturun evinizde. Virüsün en kolay geçebileceği araçlardan biridir para. Bencil olma!

(Yusuf Yıldızev)