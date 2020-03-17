En mantıklısı kısmi 'sokağa çıkma yasağı' ilan edip, en az personelle marketlerin evlere mobil hizmet vereceği bir modeli hayata geçirmektir...Bu yöntem hem paniği ve marketlere yığılmayı önleyecek hem de toplumdaki 'sokaga çıkma yasağı ilan edilirse gıdasız kalacağız' endişesini ortadan kaldıracaktır ...

(Göktürk Ötüken)

Genelde facebook’da görüşlerimi pek paylaşmamama rağmen mesleğimle ilgili bir konu olduğu için ben de bu konudaki görüşlerimi sizlerle paylaşmak istedim. Etrafımızda yaklaşan covit-19 salgınının önlenmesi ile ilgili iyi-kötü birçok fikir dolaşmaktadır. Herkesin fikri de kendince doğrudur. Bana göre ülkemizde alınan önlemler yerine olmakla beraber sürekli tam izolasyon sağlanmadığı sürece bu önlemler hastalığı yavaşlatmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Aslında amacımız da bu olmalıdır. Çünkü sürekli tam izolasyonun etkileri virüsün etkilerinden çok daha büyük olacaktır. Hepimiz de farkındayız ki covit-19 aslında korkulacak bir virüs değildir. Belki de gerçekten korktuğumuz hasta olmak değil tedavi olamamaktır. Bu bağlamda virüse karşı tedavi şansımızın olması için hastalığın aşısı buluna kadar salgının yayılmasını yavaşlatmak ve tedavi kapasitesmizi artırmak esas çabamız olmalıdır. Tedavi Kapasitenin yükseltilmesi için tüm özel ve kurumsal hastahaneler karantina yerine sadece bu amaca hizmet verecek hastahanelere dönüştürülmesi şarttır. Bu işin psikolojik etkileri de ayrı bir boyuttadır. Öyle ki İnsanlar enfekte kişilerle ömür boyu görüşmeyi kesmeye hazır durumdadır. Unutmayın ki hasta olacak kişi yarın bir yakınınız hatta siz olabilirsiniz. Kanımca Doğal bağışık olmayan ve aşılanmayan herkes bu hastalığı yaşayacaktır. Sağlıklı yaşayın, bağışıklığınızı yüksek tutun ve yüzleşmeye hazır olun.

(İsmet Tufan)

Görünen o ki Covid-19 salgını kısa bir süre sonra bitmeyecek. Alınacak önlemleri başta sağlık alanında ileriye dönük düşünerek almalıyız. *Testler yaygınlaştırılmadan mevsimsel grip ile Covid-19 ayırımına hızlı 1 şekilde gidemeyiz. Testi yaygınlaştırmalıyız. *Mevcut devlet ve özel hastaneler bu salgının olası komplikasyonları ile mücadelede yetersiz kalabilir. Hızla karantina ve yoğun bakım ünitelerinin de olacağı yeni binalara ihtiyacımız vardır. *Ülkemizde eğitim, turizm, ulaşım, ticaret, bankacılık vd sektörler bu sürede bilinen klasik / eski yöntemler itibarıyla devre dışı kalacak. Yeniyi eskinin yerine hızla ikame edecek bilgiye ihtiyacımız vardır. Bunları konuşamazsak çok geç kalacağız. Hem sağlığımızı hem de herşeyimizi kaybedebiliriz!

(Okan Dağlı)

Bu ülkede gerçekten duyarsız olan birçok insan var,adamlar diyor evden çıkmayın olay ciddidir,adamlar sahillerde güneşleniyor,onda bunda geziyor,gerçekten duyarsız ve ne istediğini bilmeyen sorumsuz bir toplum olduk.

(Behiç Göksan)

Marketler, kademeli olarak eczaneler, fırınlar açık: bankalar bugün açık ama, öyle görünüyor ki 1-2 gün içinde bankalarda da işlem yapan kalmayacak.

Herkesin "kişisel" sorunları var. Marketler eczaneler açık ama, gidemeyenler var.

Halen daha hükümetin "sosyal" yüzünü göstermesini bekliyorum.

Alınan tedbirler "teması" azaltmaya ve yayılmayı önlemeye yönelik. Geriye bir "asker ve polisin döve döve insanları eve sokmadığı" kaldı, bu da bize yakışmaz.

Sosyal yön çok önemli. İşçi aileleri, "belki ihtiyat sandığından üç- beş kuruş birikimini çekecek" ve bu günleri geçirecekti. Orada da sendika grev koydu. "Evde kalıyoruz" dedi.

Cümle net:

"Beş parasız insanlar var, borç alacakları biri de yok..."

Gün işleyip, gün yiyenler ciddi sorun...

Gerekirse, "borçlanarak" hükümetin "kamu maaşı" dışında bir kaynak yaratması gerekiyor.

(Hüseyin Ekmekçi)