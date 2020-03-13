Spor müsabakaları ve okullara giren coronavirüsü, casinolardaki güvenlikler içeri almıyor galiba. Onlar açık.

(Ahmet Özsoy)

Aslında Corona virüsü sebebiyle sadece ölümü ve hastalığı değil biraz da mevcut yaşamı ve yaşam tarzını sorgulamak lazım.

Parası olan da aynı tuvalet kağıdını alıp evde kapandı, olmayan da. İkisinin de gidecek başka ülkesi yok, ikisi de hasta olursa aynı karantinaya alınacak. Cristiano Ronaldo da karantina da, Tom Hanks da... Torpil yok. Bu günlerde aile içi mal gavgası yapan var mı? Yok mesela. Patrona yağ çekme stresi yok. Normal koşullarda “güç” olarak kurguladığımız para, mevki, garez ve hırsların hiç bir hükmü yok... Bu salgın geçince her şey ve herkes eskisi gibi devam mı edecek hayatına? Edecek olanlar vardır mutlaka. Ama etmeyecek olanlar da olmalı artık..

(Mehmet Ekin Vaiz)

Virüs Bencilliğimiz:

Hiç bir tepkimiz normal değil!

Biri gelir ısrarla elini uzatır, elini sıkmak ister!Korkan ama Hoca? " ne olaak be!" diye bir de dalga geçer.

Sen kormuyor musun? diye soruyorum. Cevap:Hayır.

Peki çocuğunun hasta olmasından da mı?

Cevap: Cevap,yok...

Diğeri gelir bakkaldaki 25 ıslak mendilin, 10 kolonyanın hepsini alır, kimseye birşey bırakmaz. Marketçi de dur demez! Malını satar ikisi de huzura erer.

Suratlarda değişik, sapıkça bir gülümseme...

Öteki hiç bir işe yaramayan maskeleri fahiş fiyata satar, insanını sömürme alışkanlığına utanmazca yeni bir halka ekler.

Bir diğeri çocuklarımızı bu hastalıktan korumak için okullar tatil edildi diye, sinirlenir!

Çünkü kendi çalışır! Öğretmen tatilde...

Biz dedik ki maçlar ertelensin! Tedavisi olmayan bu salgın hastalık dünyaya yayıldı, tedbir almaz, bu küçücük ülkede salgın olursa halimiz nice olur?

Bir ağabeyim " tabi sende bu arada takımı daha iyi tanın" diye bir güzel lafı geçirir...

İtalya’nın tamamı karantina altında. Sokağa çıkma yasağı var! Yüzlerce ölüm.. Sağlık sistemi, ülke çöktü.. Dünya da çağdaş medeni zengin fakir tüm ülkeler tedbirler almaya çalışır, biz nelerle uğraşırız.

Biz, sonradan görmelerin, "sömürü ve talan düzeni Virüsü" sayesinde, zaten vicdanen ölmüş bir toplumuz..

Umarım ülkemde bir salgın olmaz. Benim endişelerim boşuna çıkar.

Ve bu günlerde, hayatta sahip olduğumuz herşeyi nasıl bir anda kaybedebileceğimiz gerçeğini hatırlarız.

Bu tehdit bitince de;

Kim olduğumuzu durmadan sorgular, vicdanımzı hatırlar, belki; Yeni-den "Halk" olmayı başarırız.

(Eralp Şerifoğlu)

Diğer acilen denetim, hatta kapatılması gereken yerlerin başında gece kulübü altında fuhuş operasyonu yapılan yerler, kumarhaneler, discolar, kapalı spor salonları, barlar gibi çok yakın kontak kurulan yerler de vardır. Hatırlatalım Dünya Sağlık Örgütü, "Sosyal mesafe" ve mümkün olduğunca yapılacak kişisel izolasyonun şimdilik tek çare olduğunu söylüyor...

Bu arada galiba sadece Devlet Hastanesi'nde açılmış karantina merkezi. Yani bu virüse en hassas insanların bulunduğu yerde. Bence bir an evvel iki, üç özel hastane devlet tarafından kiralanıp, izole edilip, sadece corona hastalarına hizmet eder hale getirilmelidir. Mümkünse tüm şehirlerde. Bunu hasta sayısı azken yaparsak, başka ülkelerdeki gibi hastalığın sağlık görevlilerini ve diğer hastaları etkilenmesi engellenmiş olur. Hollanda'da random yapılan bir araştırmada hastanede çalışan sağlık çalışanlarının %7'sinin bu virüsü kaptığı ortaya çıkmış.

(Mete Hatay)

“Alınan kararların daha radikal olmasını beklerdim. Yine de kaza yapmış trenin raya oturduğunu göstermektedir. Belli ki 22’sinden sonra mevcut önlemleri sürdürmek, ek tedbirler almak düşüncesi vardır. Halk olarak bize düşen ise ister panik yapalım ister yapmayalım kararlara uymaktır. Sağlık Bakanlığı’nın, Tabipler Birliği’nin ve Eczacılar Birliği’nin talimatlarına aynen uyunuz. Fazladan tedbir alacaksanız da alınız. Fazla mal göz çıkarmaz. Ama sakın eksik olmasın.”

(Bülent Dizdarlı)