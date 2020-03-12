Corona virüsü çıktı, adaylar da rahatladı. Seçime kadar artık Kıbrıs sorununu şöyle çözecem, şöyle yapacam, şu açılım projesi, bu açılım projesi diye helak olmalarına gerek kalmadı. Konuyu takip eden basın da daha çok virüs konusuna bakmaya başladı. Bakın Ulaş Barış ne diyor? Kıbrıs konusunu konuşmayı özlemiş!!!

(Mete Hatay)

Ulusal sınırlar, barikatlar, güvenlik, tehdit vs. Siz istediğiniz kadar soğuk savaş politikaları ile ülke yönetiniz. Corona virüsü gelir sizi bulur. Ne derin devlet politikalarınızın ne de ulusal stratejilerinizin önemi kalır. Unutmayınız ki 21.yy bilgi ve teknoloji çağı. Temel ilkeniz barışa, kardeşliğe, sağlığa ve mutluluğa hizmet olsun. İnsanlığın ortak değerleri rehberiniz olsun.

(Ahmet Billuroğlu)

Dün beni dinlemediniz; bari bugün dinleyin... Resmi açıklamalar dışında hiçbir açıklamaya itibar etmeyin.

Elbette kendi tedbirinizi alın; panik yapın ama paranoya olmayın.

Alman hastanın sağlık durumu iyi, eşine bulaşan bir hastalık yok...

Yakın olduğu üç kişi temiz.

Garantinada 9 hasta var...

Hızlıca alınan tedbirler doğru, İtalya halk sağlığını değil ekonomiyi öne koydu, bunları yaşıyor.

Halkın halkı koruyacağı bir aşamadayız.

Uzmanlar tedbir alacak; siyaset uygulayacak..

(Hüseyin Ekmekçi)

Her şeyde olduğu gibi tepkimiz, öfkemiz, kızgınlığımız falan hep sanal ortamlarda... Herkes astı, kesti 'Orada olsaydım öyle yapardım böyle yapardım kurtarırdım' dedi... Hunharca işlenen bir cinayetin kurbanı kimsesiz gibi gömüldü... Çok yazık...

(Ahmet Vamık)

Bizde ölümler virüsten değil, panikten olacak...

Bakın görün...

En fazla panik yapanlar, bir de ellerini biraz daha uzun süre yıkamak dışında başka önlem almayan ben ilk ölenler arasında oluruz muhtemelen...

(Raif Uzkan)

Girne’de yakın zamanda İtalya’ya seyahat etmiş iki doktor var. Biri çocuk doktoru üstelik...

Bakanlık uyarmış, bir anlamda gözlem altına almış.

Bu insanlarda herhangi bir hastalık belirtisi yok, suçlu da değiller elbette.

Ama hastaları var, hele de çocuklarını bu doktora götüren ana babalar var.

Çok doğal olarak aileler endişeli...

Bakanlık ya da sağlık örgütü şeffaf bilgilendirme yapmalı, çünkü doğru bilgi paylaşılmadığı zaman farklı senaryolar yazılıyor, iletişim kirliliği büyüyor.

(Cenk Mutluyakalı)

Halk maske ve dezenfekte maddelerinin fahiş fiyata satıldığını her platformda yönetenlerin gözüne soka soka dile getirdi. Peki sonuç? Tek bir iş yeri denetlenip fiyat kontrolü yapıldı mı? Ceza uygulandı mı? Ben duymadım...İşte Bu denetimsizlik, yetersizlik, beceriksizlik, güvensizlik... adına ne derseniz deyin en ufak bir krizde vatandaşın panik yapıp kaos ortamının yaşanmasına neden oluyor...

(Göktük Ötüken)

Gereksiz alışverişler için marketlere ve eczanelere akın edip izdiham oluşturmayın. Tehlike varsa o kalabalıklar içindedir.

(Ahmet Tolgay)