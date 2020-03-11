Panik yerine, tedbir, disiplin ve planlama gerekiyor sanırım, bilinçli ve bilimsel... Şimdi siyasetin, hamasetin, çok bilmişliğin susma, uzmanların konuşma ve eyleme vaktidir.

(Cenk Mutluyakalı)

Bugün yine bir öğretmen sendikası temsilcisi, öğretmen mesleğinin "kutsallığından" söz etti durdu. Biliyorsunuz bu tanımlama sıkça kullanılır öğretmenler için. Ama bu kutsiyetin onlara nasıl arz edildiğini ve bu mesleğin bu derece kutsallaştırılmasının ne şekilde olduğundan kimse söz etmez. Herşey, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonra diğer ulus devletlerde olduğu gibi öğretmenlik mesleğinin devlet ideolojisini yaymak adına misyoner bir konuma konuşlandırılmasıyla başladı. Öğretmenler, Cumhuriyet tarihi boyunca devletin tüm şehir ve köylerdeki mikro-otoritesi konumunda hareket edecekti. Onlar medeniyet getiren beyaz atlı şövalyelerdi. Bir zaman sonra, Resmi ideoloji tarafından, resmi ideolojinin iyi birer aygıtı olmayı becerdikleri için onlara "kutsallık" payesi biçilmişti. Türkiye Kemalist rejimi tarafından. Öğretmenler bu "kutsallık" zırhıyla Kıbrıs'ta da yıllarca Türk milliyetçiliğinin ve Kemalizmin bayraktarlığını yapmışlar ve adanın en ücra köşelerine kadar Atatürk ilkelerini ulaştırmayı becermişlerdi. Şimdi ise o dönemden kalan ana karanın telkinlerinin sıkı taşıyıcısı öğretmenler gitmiş, yerine daha farklı bir gelecek tahayyülü talep eden, eskiden kendilerinin topluma öğrettiği, içselleştirdiği birçok kalıbın yıkılmasını isteyen öğretmenler gelmiştir. İşte bu yüzden, öğretmenlerin Barış, özgürlük, sosyal adalet ve bağımsızlıktan söz ederken ve bir nevi sivilleşirken artık eski alışkanlıkları olan Türk milliyetçiliğinin onlara bahşettiği bu "kutsallık" mertebesinden de inmelerinin zamanı gelmiştir diye düşünüyorum.

Naçizane görüşüme göre, öğretmenlik mesleği artık resmi veya muhalif bir ideolojinin mikro taşıyıcısı değil de eleştirel düşüncenin yer edinmesinin müssebibi olmalıdır. Zaman, öğretmen mesleğinin "Kutsal" ve sorgulanamayan değil daha "eşit" bir statüye kayarak, şeffaf, tartışan, eleştirel bakan, öz eleştiriden korkmayan, ve halkın her kesimine, her sınıfına hizmet verebilen daha sivil bir meslek olmasının zamanıdır.

(Mete Hatay)

Alman turist adaya gelişinden 24 saat sonra karantinaya alındı. Demek ki bir şekilde Kıbrıs’a kadar hasta geldi. Almanya’dan, Türkiye’den nasıl çıktı, Kıbrıs’a nasıl girip otele kadar yerleşti. Havalimanlarındaki taramalar hiç mi işe yaramıyor?

Marketlerde raflar boşaldı, antibakteriyeller tükendi. Alınan kararlara mutlaka en çok sirkülasyon olan alanların başında gelen marketlerin dezenfekte edilmesi de gerekmez mi? Marketlerle işbirliği içinde mutlaka Yönetim ve Belediyeler bunu yapmalı!

(Aysu Basri Akter)

Lefkoşa Mahkemeler yolunda, Koop Bank Merkez şube yolundan Ledra ışıklarına giden tek yön istikametinde ,önümdeki arabadaki adam elinde telefon ,mesaj yazmakla meşgul.Arada bir de saliselik sürede, önüne bakıyor.Karşıdan da genç bir oğlan bisikletle ters yönde ,dikkatsizce adamın üzerine geliyor. Adamın saliselik bakışında yüzyüze geldiği bisikletlinin ona vurmaya ramak kalmasıyla , adam panikliyor ,huzuru bozuluyor.Ve bu da yetmiyor ,arabayı durdurup çocuğa "Allah belanı versin ,ne biçim süren be garagöz" diye bağırıp yoluna devam ediyor.Ve mesaja kaldığı yerden devam ediyor.Ha ben de bu anı fotoğraflasam ,bir ihlal de benden gelecek ,o ayrı mesele. Ama trafikteki durumlar genel olarak böyle.Yani yollardan ,çukurlardan ,karanlıktan şikayet ediyoruz da kendinden şikayet edeni daha göremedik.Biz kendimize çeki düzen vermezsek ,başımıza ne gelirse müstahaktır...

(Ahmet Ersöz)

Önce virüs var dediler kapıları kapattılar.

Sonra kapılar açılsın diyen hem Rumlar'ı, hem Türkleri sınırda dövdüler.

Şimdi de hastalık var deyip diğer kapıları da kapatacaklar.

Anlamazsınız ama bizi istemezler.

Daha ne yapsın adamlar.

(Songuç Kürşad)