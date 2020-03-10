Sanki üzerimde koca bir kaya var. Şurdan kalkıp, stüdyoya inesim yok. Bu ne menem bir döngü, bu ne çirkin bir coğrafya... Şiddet genetiğine işlemiş bu coğrafyanın. İnsanlar değişiyor, sakinleri değişiyor ama şiddet hep burada...

5 apartmanın ortasında, çığlık çığlığa bir kadın, katlediliyor. O anda bir çok insan oradan geçip gidiyor Dahası o lanet olası cep telefonlarının kameraları açık... "Polis çağırın... Polis çağır... Polis. Pol..."

(Hüseyin Ekmekçi)

"Erkeklik" öğrenilen birşey, fiziki bir farkla alakası yok, mantaliteyle bir alakası var. Özellikle şiddet içeren sözde erkeklik performansları tamamen öğretilmiş hareketler!! Bu tip erkeklik genellikle, namus, erkek onuru gibi sözde toplumsal normlar içerisine saklanıp potansiyel şiddeti teşvik eden unsurlar olarak beklerler. İlişkilerdeki tek taraflı sahiplenme derecesi gibi geçmişten gelen ve nesilden nesile aktarılan, adına gelenek görenek denilen ama erkek iktidarını yaşatmaktan başka bir amacı olmayan bu tip tavırların artık daha sistemli bir şekilde üzerine gidilmesi gerekmektedir. Bu tip tavırların pazarlayıcısı, tv dizileri, filmler, vesaire gibi toplumsal ruh halini etkileyen yayınları, mümkün olduğu kadarıyla "nefret suçunu" teşvik eden unsurlar olarak gösterip kısıtlamak gerekir. Yeter mi tabii ki yetmez! Şiddeti kutsayan, Her lafında eril siyasetin sözcülüğünü yapan siyasilerin bolca bulunduğu böylesi bir coğrafyada bu çok zor olacaktır ama bir yerden başlamak gerekir. Dün herkesin gözü önünde katledilen Elif Lort'un ailesinin üzüntülerini gönülden paylaşır, Elif'e tanrıdan rahmet dilerim ve cinayeti işleyen "erkek" denen o mahlukatı ise lanetlerim....

(Mete Hatay)

Hiç cinayet işlenmeyen bir ülkeden, sokak ortasında Kadın cinayeti işlenen bir ülkeye dönüştüysek insan bu iş nerede duracak diye düşünüyor. Hepimizi kendimize getirecek olan bir sonraki aşama nedir artık gerçekten bilmiyorum... Sorumluluk ve demeç vermek aynı şey olmamalı artık sanki...

(Mehmet Ekin Vaiz)

Kadının biri göz göre göre sokak ortasında bıçaklanıyor, etraftakiler sadece izlemekle yetiniyor, birde göremeyen varsa diye video çekiliyor. İnsanlığın ve sözün bittiği yerdeyiz, çok üzgünüm...

(Ayşe Menekşeli)

Petrol fiyatları 30% düştüğüne göre hazır seçim arifesi iki aday ortak Benzin ve Elektrik fiyatlarında yapması gereken indirimi yapsın da bu yıl binbir bela problemle uğraşan vatandaşın biraz yüzü gülsün..

(Tekin K. Birinci)

Ömrüm boyunca hiç unutmayacağım bir anı yaşadım dün gece...

Karpaz’dan dönüş yolundayız. Üzerimizde tatlı bir yorgunluk var. Arabayı ben sürüyorum. Yanımda Yenal Senin Başkan, arkada ise Kudret Hoca oturuyor.

Kudret Hoca telefonda konuşuyor...

Polis kontrolü!

Durduk. Polis memuru arabada kimlerin olduğunu görmedi. Sürüş ehliyetimi istedi haliyle. Verdim. Radarı gösterdi. Hız limitini aşmışım. “Raporlusunuz” dedi. Başladı yazmaya!

Polis beni yazarken arkaya baktım. Bizim hoca hiç oralı değil! “Hocam” dedim. “Efendim” dedi. “Yazıyor” dedim. “Sürat yapmasaydın” dedi. Ben şok tabi.

Yazdı. İmzayı da attırdı.

Polis Memuru cezayı kesip bana verdikten sonra Kudret Hoca, arka ışığı yakıp, camı açtı ve polislere görevlerini yaptıkları için teşekkür etti. Bu defa polisler şok tabi...

(Ali Çırakoğlu)