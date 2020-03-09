Hastahaneye yangın yardımı.. Kestirmeden söyleyim.. Bu yazıyı okuyanların çoğunun yolu bu hastahaneye düştü. Allah gecinden versin, düşmeyenlerin de yolu bir gün mutlaka düşecek.. Burada hizmet beleş veya çok düşük ücretli.. Ayrıca, kalp nakli bile yapılıyor.. Yükü bu kadar ağır olmasa, çok çok daha iyi hizmet verebilecek. Özel hastahaneler pahalı, hem de çok çok pahalı.. Gerekçe üretip yardım yapmamayı doğru bulmuyorum.. Aklıma hep KTHY GELİYOR

(Mustafa Gürsel)

Bu adayı EVLAT gibi seviyorum... İyisiyle, kötüsüyle, günahı, günahkarıyla... Hani evladınızın kılına zarar gelse, ciğeriniz yanar ya! Öyle bir yangın içimde olan... Dünyaları verin, evladın yerini tutmaz... Dünyaları bağışlayın; başka toprak, vatan olmaz... Öyle başka topraklara vatan deyip, ahkam kesiyorsunuz ya evladımla ilgili, bir o kadar daha ayrışıyorsunuz kalbimde... Benim evladımı, canımın parçasını benden çok kimse sevemez! Kimseler içimizdeki bu yangınla aşık atmaya kalkmasın, sorgulama gibi bir halt da yemesin!

(Alev Şensoy)

Zeytin dalı uzatanlara biber gazı sıkanları kınamak gerek. Ama barış isterken kendi içinde de Barışı sağlayabilmek önemlidir. "Faşist" diye suçladıklarınızdan biraz FARKINIZ olsun. Bu ülke farklılıklarıyla birlikte yan yana yaşayabildiğimiz bir ülke iken Sayenizde bunu da yitirmeyelim... Kimse kusura bakmasın ama Şiddeti protesto etmek için oraya giden bir siyasi isime karşı yapılan SİYASİ ŞİDDET Kabul edilemez... Hasan Taçoy yalnız değil

(Çiğdem Aydın)

Amma yıl geldi 2020 depremler, savaşlar, virüsler, ekonomik şoklar... Daha Mart ayındayız Allah sonumuzu hayretsin 12 aya kadar ...

(Bilal Dericioğlu)

Bir patron ''ben'' der,fakat bir lider 'biz' der..patronlar yücelmek icin insanlari kullanir,liderler insanlari yüceltir.

Hic dunya patronu duyamassiniz..

Bir cok dunya lideri görebilirsiniz..

Patron olmaya degil,LİDER olmaya calisin

(Ahmet Arıtaş)

ŞEFFAFLIK: Polis Lefkoşa Türk Lisesi'ndeki skandalla ilgili olarak meğer 1 aydan fazla bir süredir gizli soruşturma yapmaktaymış... Bu skandalı kamuoyumuz ancak birkaç gün önce öğrenebildi...Medyanın duyarlılığı olmasa bu konu çok gizli bir süreçte götürülüp sonuçlandırılacaktı...Şeffaflık önemlidir.. Toplumun bilgi edinme hakkı kutsaldır...

(Ahmet Tolgay)

2016' da Crans Montana' da görüşme masası çöktükten sonra denenen model, masa ve dolayısıyla görüşme olmadan iki toplumun barış içerisinde daha çok günlük sorunlarına çözümler üreterek yan yana ve birlikte yaşayıp yaşayamayacaklarına dairdi. Bu süreç bugüne kadar iyi kötü çalıştı. Geçtiğimiz haftaya kadar ciddi sayılacak bir gerilim ortaya çıkmadı. Ancak bazı kapıların Covid 19 ( Korona Virüs) bahanesiyle güneydeki otorite tarafından tek taraflı olarak kapatılması Kıbrıslı Türkleri ikna etmedi. İkna olmayan sadece Kıbrıslı Türkler olmadı, ayni zamanda bir kısım Kıbrıslı Rum' da bu gerekçeyi gerçekçi bulmadı. Kapıların kapatılmasında tek taraflı karar alan Kıbrıslı Rum otoriteler bu gün Lokmacı kapısında yaşanan gerginliği ön göremedi veya öngördüyse de bu gerginliğin giderilmesine dönük hiçbir adım atmadı. Böylelikle, masa ve görüşme olmadan zaman zaman gerilimin yükselebileceğini, Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumların fiziki olarak karşı karşıya gelebileceğini hep birlikte bugün görmüş olduk. Umarım bugün yaşananlardan hem kuzeyde hem de güneyde ders çıkarmayı görev edinebilecek yöneticilere sahibiz. Aksini düşünmek bile istemiyorum...

(Hasan Güngör)