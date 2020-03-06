Bu ülkede hangi olumlu adım atılırsa hemen karşısında garip bir muhalif duruş var... Tamam; ben de ülkenin iyi yönetilmediğini düşünüyorum ama arada bir de olsa iyi şeyleri de alkışlamak lazım.. Şimdi bir koro tutturdu, "mobese" kameralara karşı kampanya başlattı.. Güvenlik talep eden biz, güvenlik için en önemli unsur olan ve yıllardır eksikliği hissedildiğinden suç işleyip elini kollunu sallayarak çekip gidenleri tespit edilmesini sağlayacak bu kameraların takılmasına karşı çıkan yine biz! Gerçekten anlayabilmek mümkün değil!

(Aytuğ Türkkan)

Az önce haberlerde dinledim ve dikkatimi çekti.

2 satır yorum yazmak istiyorum.

Arasta esnafı işsizlikten ağlıyor. Lokmacı kapısı kapanınca işleri bıçak gibi kesilmiş. Dün Cumhurbaşkanı'ndan görüşme talep edip bu dertlerini dile getirmişler. Başbakan'ı adada bulmak zaten ne mümkün :D Bulsalar da KKTC olarak onlara muhtaç değiliz. Olmadı sizi de memur yaparız :P İyi ki kapandı diyebileceğini az biraz kestirebiliyorum.

Cumhurbaşkanı hem muhataplarıyla görüşüyor hem de BM'yi araya koyup yardım talep ediyor. Demem şu ki elimizden gelen tek şey kapıyı yeniden açması için Kıbrıs Cumhuriyeti yönetimine yalvarmak gibi görünüyor.

Ve en önemli noktaya geliyorum.

Kimsenin aklına kendimizi sorgulamak gelmiyor mu acaba?

Biz nerde yanlış yaptık ? Neden bize yeterince turist gelmiyor da Güney'den gelen turiste bu kadar muhtaç durumdayız.

Neden Lefkoşa halkı Arasta'dan alışveriş yapmıyor ?

Acaba bunu düzeltmek için ne yapabiliriz ?

(Gürcan Topukçu)

Youtube'da dolanıyordum ve hoş bir gelişmenin farkına vardım. Gerek Kıbrıs'tan, gerekse Londra'dan birçok Kıbrıslı Türk sanatçının İstanbul'daki başarılı kariyerlerini veya kariyer yapmak üzere oldukları gerçeğinin. Özellikle Pop müzikte bizim çocukların yer bulması 1990'ların sonunda Işın Karaca'yla başlamıştı (tabii çok önceleri Nil Burak vardı). Bugünlerde ise Buray, düzenleme ve bestelerle Erzurumlu kardeşler, Fikri Karayel, Eylem, Ziynet Sali, Lütfiye gibi sanatçılarımızı çokça görüyoruz pop kanallarında. Yavaş yavaş gençlerin adadan çıkıp daha büyük piyasalarda var olabilmeleri çok hoş. Jazz müzikte de Okan Ersan'ın başarılı çalışmalarını takip eden başka gençler de var, Cahit Kutrafalı, Erzurumlu kardeşler Türkiye'de saygı gören icracılar arasındadırlar şu anda. İnal Bilsel ise alternatif müzik dalında kendini duyurtmaya çalışıyor Türkiye piyasasında. Sinama'ya baktığımızda ise Derviş Zaim'in hala daha Türkiye'nin en üretken sanatçıları arasında olduğunu, Hazar Ergüçlü'nün başarılarını biliyoruz. Birçok dizide yer alan genç oyuncularımız var artık. Son zamanlarda fark ettiğim diğer Londralı Aslı Enver bunlardan biri. Tabii Hüseyin Köroğlu, Osman Alkaş, Ali Düşenkalkar, Mine Şenhuy gibi tiyatro oyuncularımız da birçok ödüllü filmlerin önemli oyuncuları oldular bugüne kadar. Yine son zamanlarda oynadığı dizilerde büyük ilgi görmüş Eda Kandulu da takibe aldıklarımızdan.. Ne diyelim bugün de biraz mikro milliyetçi damarım tuttu biraz. Herhalde son zamanlarda toplum olarak morale ihtiyacımız var biraz diye.

(Mete Hatay)

Dün kendi elinizle yarattığınız canavar bugün sizi yemeye çalışıyor... Adamın kendi vatandaşlığı haksız ve şaibeli ama milletvekili olup bugün şaibeli vatandaşlıkları eleştirecek kadar arsız ve yüzsüz... İşin en acı verici tarafı da söylediklerinde haklı olması.

(Ahmet Vamık)