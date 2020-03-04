Kıbrıs'ın o en içten kültürü, dayanışması, adabı, gülüşü, dokusu da onlarla birlikte gidiyor galiba...

Hüseyin Kantatlı, en önemli hazinelerimizden biriydi. Öylesine temizdi ki yüzü, sesi, yüreği... Kim bilir kaç kuşak Hüseyin Kanatlı'nın o berrak Türkçesinden radyo dinlemeyi sevdi.

Ya panayırlar... Kültür geceleri... Konserler... Çok da güzel yaşadı Hüseyin abi, Larnaka'dan Leymosuna'a, Lefkoşa'dan İskele'ye dek...

Hastanede ziyaretine gitmiştim geçen ay, ayrılırken, "bir isteğin var mı abi" demiştim. "Var" demişti, "bana gazete ve dergi getir, okumak isterim."

Çok mutluyum ki birlikte çalışmak gibi bir onuru yaşadım. Tanıdım, paylaştım, güzel insanlığı anladım. Hoşçakal Hüseyin abi... Ya da hep buralardasın, bir yerlerde, emin ol.

(Cenk Mutluyakalı)

Merhaba! Dün bir grup öğrencimizle öğleden sonra okul çevresinde doğa yürüyüşü yaptık.3.4.ve 5.sınıf öğrencilerimizle doğadaki bitkileri inceledik. Harup ağacı, zeytin ağacı, gömeç, horoz lalesi, sarı papatya, şinya bitkisi derken sorular sorduk ....bu nedir diye?

İlginç olan şu çocuklar bu bitkilerden çoğunun ismini bilemedi...zeytin ağacından emindiler bir de haruptan....doğadayız ama değiliz!

Kendi çocukluğuma baktığımda biz bunları biliyorduk , tanıyorduk!!!

(Ebru Öngören Meren)

Halen daha Rum Yönetimi'nin kapıları kapatma kararının Koronavirüs'le alâkası olduğunu zannedenler varsa, kaba etine çimdik atın... Onlar da uyansınlar

(Raif Uzkan)

Seçim öncesinde CAS çalışanları adı ile 80 kişilik münhalsiz alımlar için nasıl bir kulp uydurulmuş ise bizlere verilen onlarca sözün bir değerinin olmadığını görmek, bizi derinden yaralamıştır. Bunca yıl verdiğimiz emeğin en ufak bir hatırı dahi olmadığını açık bir şekilde görmüş ve yaşamış olduk.

Bu da benim sizlere ince bir sitemim olsun.

Hak elbet bir gün yerine gelecektir....

(Alkan Baykent)

Bazen bu toplum ne kadar çiğ diyorum...Ne kadar cahil... Ne kadar asalak... Ve bazen diyorum ki ne kadar haklısın böyle düşünmekte... Herkes değil elbette, hala insan kokanlar da var... Aslında devlet kurumlarındaki bir çok insan ülkedeki insani kokuşmuşluğun aynası gibi... Elini hiçbir zaman taşın altına koymayanlar ama en çok konuşan onlar, süs püs içinde oturup sadece dedikoduyla beslenenler ama en çok çalışan yine onlar, işe bile gelmeden mesai alanlar ama beş kuruş mesai almadan canla başla çalışanlar onlara göre yalakalar, dünyadan bir haberleri yok ama her konuda ahkam kesen yine onlar, hiç iyilik, fedakarlık, özveri nedir bilmezler ama bunlara sahip olanlar onlara göre numaracılar... Böyle bir memleket işte... Böyle insancıklar işte.

(Gizem Özgeç)

"Bağış kampanyası açılmalı mı, açılmamalı mı?" tartışmaları sürerken Allah korkunç bir yanık yıkıntısını bağrında acil tedavi bekleyen yara gibi taşıyan o devlet hastanemize baş vurmak zorunda olan hastalarımızın yardımcısı olsun.

(Ahmet Tolgay)