Evet biliyorsunuz iki ay kadar önce nüfusla ilgili çok basit bir eksersizle mevcut durumumuzun röntgenini çekmek için tüm partilerden, kendi uzmanlarının katılımından oluşacak bir ekip kurmaları çağrısı yapmıştık. Çağırımıza olumlu bir cevap alamadık. Şimdi ise seçimler yaklaşırken aynı siyasiler, konuyu gündeme getirerek, demografik, vatandaşlık ve nüfus bilgilerini sormaya başladılar. Çalışma gurubu kurmak için hala çok geç değil. Çünkü yapılacak eksersizi üç günde yapabiliriz... Eğer gerçekten merak ediliyorsa hükümetin hemen harekete geçip, böylesi bir çalışma gurubunun çalışmasına izin vermesi ve katkı koyması gerekir.. Ama siyasetçilerin bir zahmet bastırması gerekir... Eğer gerçekten nüfusun son durumunu öğrenmek istiyorlarsa... Bir de anlayamadığım nüfusunu, vatandaş sayısını bilmediğin bir memleketteki seçime güvenip de nasıl aday oluyorsunuz?

(Mete Hatay)

Bilmem hangi zat-ı muhterem, kayıt dışılıktan dert yandı. "çünkü denetimi yapacak olan kamu çalışanlarının bir kısmı da kayıt dışı ikinci iş yapmaktadırlar. Bu durum, ülkemizde herkesin bilip sessiz kaldığı bir durumdur.” dedi. O zaman siz sessiz kalmayınız. Bildiğiniz isimleri açıklayınız. Aksi taktirde iftiracı konumuna düşersiniz. Devlet linci size dokunmasın diye, lafı ortaya atmak, cesurluk değildir.

(Hüseyin Garip)

Corona virüsü artık çok yakınımızda. Devlet gereken tedbirleri aldı mı? Umarım almıştır...

Vatandaş gereken duyarlılığı gösteriyor mu? Hayır... Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası tüm hızıyla devam ediyor... UBP-HP hükümeti son istihdamları da yaparak partililerini kucakladı... Herkesi memnun etmek zor. Sosyal medyada partisini tehdit edenlerin sayısı hiç de az değil. Yani kısacası bu memlekette hiçbir şey seçimin ve seçim istihdamlarının önüne geçemiyor...

(Göktürk Ötüken)

'Kıbrıs'ta barış engellenemez'

Bu haklı isyan sürdükçe, başımız öne eğilmeyecek.

Haklıyız çünkü hınca karşı sevinci savunuyoruz, ölüme karşı hayatı, müphem bir karanlığa karşı ışıltılı bir yarını...

Çoğul düşler büyütüyoruz.

‘Buralıyız’...

Bu ülkeyi sınırsız seviyoruz.

...

Sesleri kulaklarımdan gitmiyor.

Barışa ‘baris’ diyorlar, ne de güzel duyuluyor.

Yeni vakitlere çıkacağız birlikte...

İnatla, umutla, yeni vakitlere...

(Cenk Mutluyakalı)

Siyaset ve hastane yangını: Hastane yangınının içinde UBP'yi linç etmeye çalışan UBP muhalifleri kadar, 3 kişinin yaşamına mal olan ve sağlık hizmetlerimizi felç eden yangını önemsizleştirmeye çalışan UBP propagandacıları da doğru yapmıyorlar. Orası tüm ülkemizin ve her vatandaşın doğumdan ölüme sağlık ocağıdır... Hiç değilse bu kalbinden yaralı hastaneyi bir an önce eskisinden daha dinç ayağa kaldırma kampanyasında birleşelim. Siyaset bu kutsal amaca zarar verirse halkın siyasete olan güveni daha bir sarsılacak...

(Ahmet Tolgay)