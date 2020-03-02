Hastanede çıkan yangın haberini öğrendik. Ardından ölüm haberleri gelmeye başladı. Resimlerden gördüğümüz kadarıyla herhangi bir olay karşısında hastaların güvenli bir şekilde tahliye edileceği acil durum senaryosu bulunmamakta.

Hastanenin kapasitesinin üzerinde hasta olması da tahliye işlemlerini güçleştiriyor. Canla başla tahliye için çalışan tüm emekçilerinin gayretleri de olmasa daha da kötü bir durumla karşılaşacaktık. Bütün bunlara baktığımızda hastaneye ayrılan bütçenin yetersiz olduğu tekrar gün yüzüne çıkıyor. Acilen hastanenin eski haline getirilmesi gerekiyor. Ardından da yeni bir tam donanımlı hastaneye ihtiyaç var. Bunlar için para mı dediniz? Kafanızı kumdan çıkarınca bulacaksınız.

(Salih Erşangil)

Bir gün evlendirme dairesi çatır çatır yandı. Tüm evlilik kayıtları yok oldu!! Herkes bir tarihe kadar olan evliliklerini tekrar beyan etmek zorunda kalacaktı. Uğursuz bir Pazar günüydü, herkesin hayret dolu bakışları içinde İskan dairesine bağlı kayıtların bulunduğu binanın koçanlarla birlikte alevler içinde yanışını da seyretti bu toplum. Devlet Tiyatrosu ganimet binasının yanışı ise çok dramatikti. Hala daha yanık vaziyette durmaktadır. Epik bir tragedya veya negatif bir müze gibi. Müftülük yandıktan sonra ise toplum yangında kaybolmuş kuranı kerimler ve başka Osmanlı eserlerinin dedikodusuyla uzunca bir süre çalkalanacaktı. Devlet Laboratuvarnın yanması ise sadece denetimli serbestiyetten yararlanan gannavuri içicilerine yaradı. Laboratuvar olmadığı için haftalık kontrola gerek kalmamıştı. Şimdi ise hastahanetutuşmuş.. Büyük hasar var. İki kişi hayatını kaybetti. Diğer yangınlarda hiç bir suçlu ve sorumlu bulunmamıştı. Merak ediyorum bu son yangını da mı, aynı geleneği takip edip, faili meçhullar listesine yazacağız?

(Mete Hatay)

Ciglosta 4 gencimizi kaybettik...

Ne oldu? Göstermelik bir meclis komitesi, Hasır altı edilen komite raporu ve bu olay hiç yaşanmamış gibi görevine devam eden siyasiler, bürokratlar... Dr. Burhan Nalbantoğlunda yaşanan yangın ve hayatını kaybeden insanlarımız... Ne olacak biliyormusunuz. Bir Meclis komitesi kurulacak. Aylar sonra bir rapor yayınlanacak ve unutulacak.

(Göktürk Ötüken)

Seçim yasaklarına dakikalar kala CAS çalışanı 45 kişi kamuda işe başladı.

Daha çok vergi, daha çok vergi verelim haydı...

Yaşasın KKTC..

sonra da doktor yok, hemşire yok, polis yok diye ağlarız.

Sınıf isteriz, yol yok diye eylem yaparız...

5 bin tl maaştan ayda 200 bin tl.. yolda 2.4 milyon tl. Mis gibi siyaset.

(Hüseyin Ekmekçi)

Sevgili faşist ve muhterem din kardeşlerim. Güneydeki faşist yoldaşlarınızın bazı kapıları kapatmasını çığlıklar ata ata, savunduğunuz taksim tezinin bir ıspatı olarak yorumladınız ama yüce tanrının size bahşettiği beyni biraz kullanınız diye tavsiye edeceğim. KKTC'den gelecek mülteci akınına karşı alınmış bir tedbirdir bu kuvettle muhtemel. Ama bir kılıf lazımdı... Kılıfın adı da corona oldu işte! Biz napıyoruk muhtemel mülteci akını hususunda sahi? 5 milyon kadardırlar bu arada. Hazırdır okullarınız, hastahaneleriniz, barınaklarınız, ekonominiz?

(Alev Şensoy)

Şimdi Metehan- Kermiya geçiş kapısının Kıbrıs Rum kontrol noktasında yaşanmakta olan büyük kaosu yerinde gözlemledim. Dönüşlerde yapmadıkları kimlik kontrolü yapmaya da başladılar. Biri kadın biri erkek iki polis, uzun kuyruklar oluşturan yüzlerce arabadaki insanların işlemlerini yapmaya çalışıyor; kuşkusuz baş edemiyor. Saatlerdir kuyrukta bekleyenler var. Görevli polis de çaresizliğini ifade etti. Protesto eden korna seslerinin yanısıra aracını terk edip yaya geçiş yapan çocuklu aileler de var. Sayın Anastasiades ile yaptığımız görüşmede bu yapılanın Coronavirus mücadelesi değil; iki toplumu birbiriden daha da uzaklaştıracak bir eylem olduğunu ifade etmiştim. Şimdi daha da netleşti. Bu yanlışa bir an önce son verilmesi lazım. Konuyla ilgili Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği makamları ile de temas halinde olmaya devam edeceğiz. Kimsenin keyfi olarak her iki topluma da bu eziyeti çektirmeye hakkı yoktur...

(Orhun Karagözlü)