160 haftadır köy köy geziyoruz.. en büyük sorunların başında kırsal kesim arsaları var... Yılların partizanlığı işi içinden çıkılmaz bir noktaya getirdi... Bugün birileri bu anlamsız işin yerine stratejik ve uzun soluklu, devletin "olmayan" parasını harcaMAyacağı bir sosyal konut modeli üretti, tebrik ederim... Umarım sonuca ulaşır... Ben de sosyal konutlarda büyümüş biriyim... O zamanlar devlet bu işi yapmasaydı bizlerinde belki de kafasını sokacağı bir yuvası olmazdı... Her şeyi ama her şeyi eleştirme modasını bir yana bırakıp doğruyu da alkışlamayı bilmek lazım...

(Aytuğ Türkkan)

“23.000 kişiye haksız kazanç sağlandı, o nedenle planı imzalamadım” diyen Ersin Tatar beye karşı ayrı bir sempatim oluştuydu. Dedim 38 yılda anlaştık. Dünkü toplantıda onu demek istemedim dedi. Neden 23.000 konut, herkes haksız kazanç sağlasın demek istemiş meğer dünkü toplantının en ilgi çekici konularından biri de, müteahhitin biri “şehir plancıları çıksın bu toplantılardan da plan yapalım dedi” ciddiyim dedi.

(Merter Refikoğlu)

Yine dayanamadım ve "sosyal konut" projesine biraz daha yakından bakayım dedim. Ayşegül hanımın sunuşunda şöyle demişti:

"İçişleri Bakanlığı Konut Edindirme Biriminin, 2011 nufüs sayımı verilerine göre Gazimağusa-Maraş bölgesine yakın “Maraş” olarak nitelendirilen yedi mahallenin (Anadolu, Canbulat, Harika, Lala Mustafa Paşa, Namık Kemal, Pertev Paşa ve Piyale Paşa) öncelikli bölge olarak belirlendi. Maraş bölgesine bağlı yedi mahallenin Belediye nüfusuna oranının %24 olduğu tespit edilmiş, Maraş Bölgesinde yaklaşık olarak 4.200 kişiye yeni yaşam alanı sunacak olan proje, 1192 daireden ve sosyal donatılardan oluşan yaşam şehri konsepti vizyonuyla hazırlandı. Gazimağusa-Maraş Sosyal Konut projesinin 3 etapta tamamlanması hedeflendi."

İlk dikkatimi çeken bu bölgenin Mağusa nüfusunun %24'ünü oluşturması. Yani aynı sayıma göre 9,618 KKTC vatandaşı yaşıyormuş burda. Sayın bakan sadece KKTC vatandaşlarının bu projeye başvuracaklarını söyledi. Bakan 4,200 kişi bu projeden yararlanacak diyor. Bu demek ki şu an orada yaşayanların yarısına yakınının bu projeye baş vurabileceğini yani bu da bize 25 yaşın üzerinde mülkü olmayan 4,200 kişinin orada yaşadığını iddia ediyor!!! 2011 nüfus sayımı bu bölgede toplam 2,906 konut olduğunu söylüyor. Yani, konut başına 3.02 nüfuslu bir hane halkı olduğunu gösteriyor. Bu ortalama hiç de fena değil. Ortada pek bir acil konut ihtiyacı görünmüyor. Ama gelin garanti olsun diye orada yaşayan 25 yaş üstü nüfusa bir bakalım. Evet 25 yaş üstü nüfus yaklaşık nüfusun %60'nı oluşturuyormuş. Bu da bu bölgede yaşayan 9,618'nin 5,770 kişisi eder sanırım. Bakanlık bize bu açıklamasıyla diyor ki bu bölgede yaşayan 25 yaşından büyük 5,770 kişinin 4,200'ünün ne evi var ne de ev yapacak arsası.Neyse yaptıkları İhtiyaç analizini göndereceklerini söylediler. Bekliyoruz...

(Mete Hatay)

Ülkemizde şu koronavirüs paniğinde "kuşkulu" olarak 2 hasta kadın gündem oluşturdu. Biri Dubai'den, öteki de İran'dan gelmemiş olsaydı kuşkulu olabilirler miydi?.. Ateşi yüksek herkesi karantinaya almaya başlarsak vay halimize!..

(Ahmet Tolgay)

Seçim demek, halkın siyasal denetimi mekanizmasının çalıştırılması demektir. Siyasiler, her soruya yanıt vererek, her türlü bilgiyi halk ile paylaştırarak bu denetimi kolaylaştırmalıdır. Gerisi, yangından mal kaçırmaya çalışmaktan farksızdır.

(Hasan Erçakıca)