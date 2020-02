Gıbrıslı halleri!... Sağlık dökülüyor diye şikayet çok... Bir yatırımcı (Üniversite) diyor ki, "ben diş fakültesi kuruyorum, yepyeni aletler, yepyeni bina, son teknolojik donanım.. Devlet hastanesindeki aletler zaten yetersiz, bina çöküyor. Devlet tek kuruş ödemesin, elektriği de, her şeyi ben ödeyeyim, doktorlar burada hastalarına baksın. Tüm masrafları ben karşılıyorum. Tek beklentim benim fakültemi tercih eden öğrenciler, deneyimli doktorlardan faydalansın"

Ne güzel bir girişim... Moda terimiyle kazan-kazan... Ama Gıbrıslı halleri devrede... Şikayet bol, düzeltmeye çalışana da saldırı çok...

(Aytuğ Türkkan)

Asgari Ücret, önce devlet- işveren uzlaşısı ile Brüt 3600 net 3 bin 132 TL olmuştu.

Önceki gün de devlet ve işçi tarafı uzlaştı. Brüt 3820 net 3 bin 323 TL.

Enflasyon yüzde 9 civarında olan ülkede asgari ücret yüzde 21 zamlandı.

Devlet, asgari ücrete bağlı olan, kendi gelirlerini de artırarak aslında bütçe açığına (Türkiye'den kaynak gelmedi) katkı yaptı.

Çetrefilli bir konu. Yeterli mi bir asgari ücretli için? Hayır. Peki, istihdam sağlayan bir işletmenin gelirleri 7 ayda yüzde 21 civarında arttı mı?

Yönetmek, böyle bir şey değil.

KKTC'de hayatı ucuzlatacak, alım gücünü yükseltecek tedbirler ortada yok. Sadece işverene de işçiye de yeni sorumluluklar, hayatı daha da zor yapacak uygulamalar var.

(Hüseyin Ekmekçi)

Bırakın bu kelime oyunlarını.. 1 dolara uçacakmışız. Su bile içemen 1 dolara yok uçacayık!

(Tekin K.Birinci)

Asgari ücreti net 3323 TL olarak revize edenlere tavsiyem. Bu rakamı tüm seçilmiş ve atanmışların maaşı olarak ilan edip tarihi bir karara imza atmalarıdır.

(Göktürk Ötüken

Bunu daha önce de söylemişizdir mutlaka ama seçim yasakları 1 ay öncesi gibi çalışsak kimse bizi tutamaz. Dünya ile yarışırız...

(Merter Refikoğlu)

Her seçim zamanı olduğu gibi yeniden bazı senaryolar ve "ya çözüm, ya bölünme" gibi söylemler, yeniden gündeme getirilmeye çalışılmaktadır. Ama işin en ilginç tarafı, bu ikilemin her seçim öncesi bir tehdit olarak kullanılmasına rağmen, çözümün bir türlü gelmemesi ve bölünmenin de bir türlü sonuçlanmamasının nedenini kimsenin sorgulamamasıdır. Ama en önemlisi "çözüme" ulaşmak için kullanılan bu "ya hep ya hiç yönteminin" hiç sorgulanmadan yeniden tekrarlanmasıdır. Bu da toplumu adeta birer Sisifos'a dönüştürmekte ve her çöken süreçten sonra bir miktar daha sinikleştiren, özgüvenden yoksun bir kalabalığa dönüştürmektedir. Efendiler zaman artık bu "big bang," veya Apokaliptik korku aşılayan veya Mesianik beklentiler yaratan "ya hep ya hiç" veya "Kapsamlı çözüm" eksersizi yerine, dönüştürücü, süreci elitlerden halka delege eden, adım adım, kucaklayan, kar topu etkisi yaratacak açılımlarla yol alınabilecek tavrı uygulamaya sokacak bir yöntemi deneme zamanıdır? Yoksa kaşarlanmış, demode tehditlerle seçimi kazansak bile yeniden başarısız olursak, iyice demoralize olmuş durumdaki bu toplumu sonsuza dek Araf'ta kaybedebiliriz...

(Mete Hatay)