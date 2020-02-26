"Yeni bir toplu iş sözleşmesi imzalanana kadar, eski sözleşme geçerliliğini korur..."

BRTK'da Yönetim Kurulu başkanı abimizin karşı çıktığı madde bu... Üstüne, eşe dosta ha bire görevlendirme terfi verdiği iddia edilirken, şoför ve temizlikçileri de toplu iş sözleşmesi kapsamı dışında bırakma gayreti var...

BRTK yönetiminde de oy birliği yok. İlle dediğini geçirecek.

Sendika istifa istiyor.

Pankart eylemi başladı. Perşembe gününe de büyük eylem kapıda...

Özledik...

(Hüseyin Ekmekçi)

Lefkoşa'da yaşayan insanların üçte biri (tahmini) Türkçe bilmiyor ve üçüncü ülke dediğimiz bir yerden gelmiş. Burada onları koruyacak ne elçilikleri, ne konsoloslukları, ne de uluslararası bir örgüt var. Bunların büyük bir kısmı öğrenci olmasına rağmen yoğun bir şekilde çalışma hayatının içerisinde de yer almaya başladılar. Hatta çoğu "gizli işçi" olarak adaya geliyor. Bu insanları buralara getiren üniversiteler ise onlara sadece "müşteri" olarak bakıyorlar. Üniversite aidatlarını ödedikleri miktarda hizmet görüyorlar (bazen o da yok ya). Yani sıkıntılarıyla ilgilenilmiyor. Bunlara ek olarak insan ticareti sonucu yani 5-6 bin Euro vererek Kıbrıs'a getirilmiş, elinden pasaportu alınmış, kandırılmış binlerce insan var. Bence Belediye -ki bu konuda en hassa olan kurum olduğuna inanıyorum- Çalışma Bakanlığı, İç işleri Bakanlığı ve ilgili sivil toplum örgütleriyle bir araya gelip neler yapılması gerektiğiyle ilgili hızlı adımlar atması gerekir. Belediye ayrıca adadaki en güçlü kamu sendikalarıyla (özellikle solcu) da görüşerek onların bu sürece katılmalarını teşvik edebilir. Eminim en büyük ülküleri "ezilenleri ezenden korumak olan" bu solcu sendikaların bu konuda söyleyecek çok şeyleri vardır.

(Mete Hatay)

Devlet Bahçeli,

"Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Cumhurbaşkanlığından derhal istifa ederek emaneti Kıbrıs Türklüğünün iradesine tevdi etmesi kaçınılmaz ve hayati bir sorumluluktur"

Soru şu, "Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı'nın amiri mi?"

Sandıkta verilecek karar tam olarak budur. Gerisi fasa fiso...

(Engin Arca)

Garanti Anlaşması’nda çok açık bir madde var.

“Yunanistan, İngiltere ve Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin diğer herhangi bir devlet ile gerek birleşmesini, gerekse Ada’nın taksimini doğrudan doğruya veya dolaylı olarak gerçekleştirmeye yardım ve teşvik edici bir amacı olan tüm hareketleri kendi yetki ve ilgileri oranında önlemeyi üstlenirler.”

Oysa…Türkiye de… Yunanistan da… İngiltere de bu maddeyi çiğniyor. Adanın taksimini yani bölünmesini teşvik edecek ne kadar adım varsa, bırakınız önlemeyi, teşvik ediyorlar tam aksine…

Hani son dönemde bir “ilhak” tartışması var ya, aslında, haklı bir korkuyu besliyor.

Ama yanlış yerden… Tüm bu aktörler Kıbrıs sorununun barışçıl çözümü için ikna edilemezse eğer… Çözüm olmazsa… Diplomasi başarılmazsa…

Asıl o zaman değil mi “adı konmamış” ilhak!

(Cenk Mutluyakalı)

Aynaya bakınız: THY'ye bağlı Anadolu Jet'in ucuz uçuş kampanyasına KKTC'yi neden almadığını soranlar hele bir aynaya baksınlar... Orada KTHY'yi THY'nin koruyucu kanatları altından alarak batıran ve THY'nin yöneticilerinde de KKTC'ye karşı hiç dinmeyen o derin öfke ve umursamazlık duygusunu yaratanların yüzlerini görecekler.

(Ahmet Tolgay)