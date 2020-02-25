Bir gün gelecek Fenerbahçe’ye Futbolda gerçek ve istikrarlı başarı gelecek. Ve işte o gün “Satmayın beni” deyen Ali Koç’u satmadığımız bu günü hep beraber hatırlayacağız. Ve evet kötü günde satanlar da yarın iyi günde bizimle birlikte sevinecek...

(Mehmet Ekin Vaiz)

Bir dönem ada yarısında “Rum bizi yutacak” tezi üzerinden seçim kazanılırdı.

Şimdi seçimi “Türkiye bizi yutacak” endişesi yönetiyor.

İkisi de “korku” siyaseti.

İkisinin de zemini var, ikisi de sandıkta karşılık buluyor.

Kıbrıslı Türklerin Türkiye endişesi nasıl “seçim kozu” olabiliyor, bunu aslında Türkiye’yi yönetenler düşünmelidir.

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Tüm dinamiklere baktığımız zaman eğer bu seçim "iki turlu" olacaksa...

Öyle de görünüyor.

Erhürman ve Akıncı, ikinci turda yarışmayı hak ediyor.

Formun Üstü

Formun Altı

(Cenk Mutluyakalı)

Seçimler yaklaşıyor ama hala daha adaylar Cumhurbaşkanı seçilirlerse ne yapacaklarıyla ilgili sorular sorulmaya başlanmadı! Onlar da kendi kafalarına göre yuvarlak laflarla birşeyler anlatıyorlar. Bence yavaş yavaş onlara bazı yapıcı soruları yöneltmenin zamanı geldi!!

Soru1: Bilindiği üzere müzakereler devam etse de etmese de bazı de facto gelişmeler iki taraftaki sürerdurumları dönüştürüyor. Örneğin iki tarafta da yapılan geliştirme, dönüştürme faaliyetleri içerisinde etkilenmiş mallar üzerine yapılan inşaatlar var. Geçen gün Rum basınına göre sadece istimlak bedeli olarak bugüne kadar kamu amaçlı geliştirilmiş Türk malları için Kıbrıslı Türklere 400 milyon euroluk bir bedel ödenmesi gerekiyormuş. Eğer seçilirse adaylarımız Güney'deki bu tip mallarla ve alacaklarla ilgili ne gibi çalışmalar yapmayı planlıyorlar?

(Mete Hatay)

Masum bir istek: Birleşik Kıbrıs'çıların, KKTC'ye AB ödemelerinin kesilmesi için ciddi bir hamle yapan Anastasidis'in hunhar projesi hakkındaki görüşlerini öğrenmek isterim..

(Ahmet Tolgay)

Assassin’s Creed filmindeki tekrar eden cümleler aklıma takıldı, üstünde düşünmek gerek :)

“Diğer insanların körü körüne hakikatin peşinde koştuğu yerde unutma ki, hiçbir şey doğru değildir. Diğer insanların ahlak ya da kanunla sınıflandırıldığı yerde unutma ki, her şey mübahtır.”

(Murat Kanatlı)

Eğer bunları yaparsanız insan olmaya adım atarsınız. Egolarınız kişiliğinizin önüne geçer ve kendinizi bulunmaz hint kumaşı sanırsınız o zaman hiç alttaki yazıyı okumayın .

İnsanlığa adım için tavsiye

• Kişiyi değil davranışı eleştirin.

• Sizden farklı düşünüyor diye karşınızdakini eleştirmeyin.

• Eleştiri yaparken karşınızdakinin özdeğerini koruyun.

• İnsanlara olumlu ilgi yöneltin.

• Kimseyi toplum içinde eleştirmeyin.

• Şahsen tanık olmadığınız konularda eleştiri yapmayın.

• İnsanlara olumsuz karşılık vermeden önce bir kez daha düşünün.

(Derviş Subaşı)