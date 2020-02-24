Geçenlerde Kıbrıs'ın kuzeyinde bir ilk gerçekleşti ve "en alttakiler" ayaklandı. 250-300 İşveren mağduru yabancı işçi sokağa çıktı ve haklarını talep etti. Birkaç gazetenin kamerası ve empatik sözlerinden sonra konu yine halı altına itilmek üzere. Duyduğum kadarıyla şimdilik bir sınırdışı yok. İşverenle görüşmeler devam ediyormuş. Benim merak ettiğim memleketimizin sendikalarının, insan hakları örgütlerinin bu konuyla ilgili sessiz kalmaları. Sahi! Bu zavallıların durumunu yakından takip eden bir örgüt var mı? Avukat bulundu mu onlara. Barolar birliği ne diyor? Her hangi bir siyasi parti yetkilisi bu insanlarla görüşüp durumu anlamaya çalıştı mı? Efendiler ne oldu bizim "ezen ve ezilen" söylemine. Ezilenlere bir el atmayacak mıyız? Bu insanlar yabancı bir ülkede, elçilikleri bile yok, tamamen korumasız bir durumdalar. Adaya nasıl getirildikleri, sonrası nasıl ortada bıraklıldıkları vesaireye bakılmayacak mı? Emek sömürüsünün kölelik boyutuna getirildiği böylesi bir uygulamada sesimizi biraz daha gür çıkarmak gerekmiyor mu? Eski Roma'da da uzun yıllar kölelerin durumu görmezden gelinmişti ta ki Spartakus çıkıp "büyük köle" isyanını başlatana kadar. Bu isyandan sonra Roma bir daha ayni olamayacaktı..... Biliyorum burası Norveç değil, hele Roma hiç değil? Bizim haricindeki insanların haklarını aramak lüks sayılır. Ama biz onlara el uzatmazsak, kim uzatacak? Bizim haklarımıza başkalarının saygı göstermesini nasıl isteyeceğiz böylesi bir köleci toplum olursak!!!??

(Mete Hatay)

Panik yok

Gördüğüm kadarıyle virüsle ilgili panik başladı.bu kadar basit bir virüscük için panik yapılır mı.sağlık bakanı size karantina odası yaptı daha ne istersiniz bre nankörler vatan hainleri